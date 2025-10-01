Cielos despejados para este miércoles en León Las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 27 grados en la provincia en una jornada marcada por el buen tiempo

Los leoneses seguirán disfrutando del sol en plena semana festiva de San Froilán. El buen tiempo acompaña a vecinos y visitantes, que aprovechan para llenar terrazas y espacios al aire libre.

Para este miércoles, 30 de septiembre, se esperan cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia, con temperaturas en ligero o moderado ascenso y viento flojo de dirección variable.

Las máximas alcanzarán los 25 grados en León capital, subirán hasta 26 en Astorga y Villablino y llegarán a los 27 en Ponferrada, que vivirá una jornada especialmente cálida. En cuanto a las mínimas, también experimentarán una ligera subida: 7 grados en León y Villablino, 8 en Astorga y 9 en Ponferrada.