Choque entre un turismo y una bici en la ronda de León El aviso sitúa el incidente en la rotonda que pronto se convertirá en un paso subterráneo

Leonoticias León Sábado, 25 de octubre 2025, 19:28

A las 19:14 horas de la tarde de este sábado 25 de octubre el 112 ha recibido aviso de un accidente en León capital.

La llamada alertante ha indicado que ha ocurrido en la calle La Granja, junto a la rotonda de la LE-20 en el punto kilométrico 147 de la N-630), junto a una conocida área comercial.

Se traslada aviso a Policía Nacional, Policía Local de León y a Sacyl por si hubiera heridos ya que se informa de una colisión entre una bicicleta y un turismo. Se desconoce si ha habido algún herido y si ha requerido ser trasladado a algún centro hospitalario.