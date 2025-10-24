leonoticias - Noticias de León y provincia

Un hombre resulta herido al chocar con su bicicleta con un coche en La Bañeza

El choque con el turismo habría provocado que el accidentado sufra dolor en su espalda

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:42

El 112 ha sido alertado a las 12:10 del viernes 24 de octubre de un accidente a la altura del número 12 de la avenida Vía de la Plata en La Bañeza.

En la llamada se informa de un choque entre un turismo y una bicicleta, y se solicita asistencia para el ciclista, un varón de unos 50 años que está consciente y se queja de un golpe en la espalda.

Se traslada el aviso a la Policía Local de La Bañeza y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una ambulancia para atenderlo. La Guardia Civil se encontraba ya en el lugar cuando ha llegado el resto del operativo. Se desconoce si ha sido necesario el traslado del herido a algún centro hospitalario y su edad exacta.

