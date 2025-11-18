leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia.

Un choque de dos vehículos en Guzmán deja herida a una mujer de 40 años

La víctima solicitaba asistencia sanitaria por un fuerte dolor en las cervicales

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:13

Un coche entre dos turismos en León ciudad acaba con una mujer de mediana edad herida y soliciando asistencia de los servicios sanitarios de emergencias.

Ocurría a las 11:38 de este martes 18 de noviembre cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión por alcance entre dos turismos en la glorieta de Guzmán el Bueno.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para una mujer de unos 40 años que se quejaba de dolor en las cervicales.

A la céntrica zona, más concurrida de los habitual por las obras que mantienen cortado el puente de los Leones, se desplazaron agentes de la policía local de León, policía nacional y Sacyl que movilizó una ambulancia.

