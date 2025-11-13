La alerta por vientos en León se extiende hasta el domingo: estas son las recomendaciones de Protección Civil La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha querido recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas

En la jornada de este jueves 13, León y prácticamente toda la Comunidad se verá afectada por la presencia de la borrasca Claudia, que dará lugar a un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, que rondarán los 60-80 mm de precipitación acumulada en 12 h, y vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas significativas, que pueden alcanzar 80-90 km/h en zonas altas y 70 km/h en las mesetas.

Esta situación se mantendrá hasta el domingo, aunque irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana. Se espera que los frentes asociados a Claudia avancen de oeste a este, siendo el tercio oeste de Castilla y León el que se verá más afectado.

Medidas de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha querido recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas. Frente a las rachas de viento, se recomienda no protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles; extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. En todo caso, lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro. Tampoco se deben tocar cables ni postes del tendido eléctrico.

Frente a las precipitaciones intensas, los consejos de autoprotección pasan por tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua. También se recomienda colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros), en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua.

Por otro lado, revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda. Tener preparada una linterna y una radio a pilas. Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada. Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes. No estacionar vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruzar con el vehículo vados de cursos de agua y, por último, sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil.