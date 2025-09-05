Cendón: «León arde por la incompetencia del PP y la dejación de la Junta» El diputado socialista denuncia en el Congreso que «la falta estructural de recursos en prevención y extinción de la Junta de Castilla y León es la causa que ha agravado la tragedia de los incendios»

Javier Cendón en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados el 5 de septiembre de 2025.

El diputado en el Congreso y secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha intervenido en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico durante la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para denunciar «la nefasta gestión de la Junta de Castilla y León en los incendios forestales» y poner en valor l«a respuesta contundente del Gobierno de España».

Cendón ha comenzado con un recuerdo a las víctimas y familias afectadas, y ha ensalzado la labor de brigadistas, bomberos, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, sanitarios, voluntarios y vecinos «que han dado una lección de valor y compromiso con su tierra». El diputado leonés ha sido tajante: «La prevención y extinción de incendios son competencia de las comunidades autónomas. El señor Alfonso Fernández Mañueco y el señor Juan Carlos Suárez- Quiñones, responsables de la Junta de Castilla y León, no pueden esconderse». Y añadió: «Mientras los pueblos ardían, Mañueco desaparecía y su consejero se iba de comida; ese es su nivel, esa es su sensibilidad».

El diputado socialista por León ha recordado que es una de las provincias más devastadas y que «no se trata solo de hectáreas, sino de lugares emblemáticos arrasados como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, o el Parque Nacional de Picos de Europa, además de reservas de la biosfera y paisajes únicos que forman parte de la identidad de los leoneses y leonesas».

Ha denunciado que «la falta de recursos en prevención y extinción en Castilla y León es estructural. Desde 2015, Castilla y León ha acaparado un cuarto de la ayuda estatal contra incendios, lo mismo que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha juntas, y aun así Mañueco sigue defendiendo» que su dispositivo es «suficiente».

«En 2025, Castilla y León ha concentrado la mitad de las intervenciones de apoyo estatal, un dato que demuestra la incapacidad de la Junta y cómo su dejación ha agravado la tragedia». El diputado también ha detallado que la Junta de Castilla y León «ha recortado un 86 por ciento en prevención en la última década, que a 1 de septiembre solo había ejecutado el 71 por ciento del presupuesto, que ha privatizado el operativo con 38 empresas y que ha permitido situaciones tan graves como vehículos con la ITV caducada, contrataciones vía InfoJobs de personal sin formación o la sustitución de profesionales por cámaras de vigilancia».

«El modelo del PP: recortar, privatizar y ridiculizar a los forestales»

«Ese es el modelo del PP en la Junta de Castilla y León: recortar, privatizar y ridiculizar a los bomberos forestales. Mientras tanto, nuestros pueblos arden», denunció el diputado leonés, que también subrayó la «ausencia de liderazgo del presidente Mañueco y de su consejero Suárez- Quiñones en los momentos más críticos». Cendón ha señalado, además, que tras la visita de Alberto Núñez Feijóo a Palacios del Sil, «la Junta de Castilla y León y otras comunidades del PP realizaron peticiones desproporcionadas, hechas para el titular y no para apagar el fuego, mientras mantenían medios propios y estatales parados e incluso retiraban maquinaria de un incendio para montar un escenario propagandístico en León».

Frente a «esa propaganda», el diputado ha defendido que «el Gobierno de España desplegó todos los medios disponibles: más de 1.400 militares de la UME en ataque directo y otros 2.000 en apoyo, 5.000 agentes de Guardia Civil, 350 de Policía Nacional y más de 200 de Protección Civil, junto a 56 medios aéreos, 11 brigadas helitransportadas con 600 bomberos forestales y refuerzos europeos a través del Mecanismo de Protección Civil».

Además, ha recordado que «el Gobierno ha aumentado un 50% el presupuesto en prevención y extinción desde 2018 y un 30% desde 2024, con 134 millones directos y 252 millones en transferencias a las comunidades autónomas. Cendón ha puesto también en valor la hoja de ruta aprobada por el Consejo de Ministros para materializar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, impulsado por Pedro Sánchez y apoyado por el Grupo Socialista».

«Frente al negacionismo y la frivolidad de PP y Vox, España necesita más responsabilidad, más rigor y más compromiso. El futuro del medio ambiente y la seguridad de nuestra sociedad no pueden ser rehenes de la demagogia ni de la mala gestión de la Junta de Castilla y León», ha concluido.