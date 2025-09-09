Cendón denuncia la catástrofe de los incendios y acusa a la Junta de «negligencia gravísima y abandono deliberado» El secretario general del PSOE de León apunta a Mañueco y a Suárez-Quiñones como responsables «directos» de la magnitud de los fuegos tras «años de recortes y desprecio a los profesionales»

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, denunció este martes en el Congreso la «catástrofe sin precedentes» y «con responsables con nombres y apellidos» vivida este verano en León como consecuencia de los incendios forestales. «Este verano ha sido el peor de nuestra historia: más de 330.000 hectáreas calcinadas, de ellas más de 100.000 solo en la provincia de León. No hablamos de casualidad, hablamos de la consecuencia directa del cambio climático y de decisiones políticas negligentes, cobardes e inaceptables», advirtió el líder socialista en la Cámara Baja en un comunicado del Grupo Socialista recogido por Ical.

Cendón recordó que los fuegos han devastado espacios naturales y patrimoniales de incalculable valor -el Lago de Sanabria, la Montaña Palentina, varias reservas de la biosfera, Las Médulas, los Picos de Europa- y, lo más doloroso, «han destrozado vidas. «Hay familias que han visto arder sus casas, perder sus medios de vida y hasta a sus seres queridos. La tragedia es humana antes que estadística», insistió.

En contraste con la entrega de brigadistas, agentes medioambientales, bomberos, la UME, el Ejército, Guardia Civil, Policía, Protección Civil, sanitarios, voluntarios y vecinos, que «han demostrado dignidad y coraje», Cendón ha situado la actitud del Gobierno autonómico en «la desidia, la mentira y el oportunismo más miserable».

Culpables «directos»

«El señor Mañueco y su consejero Suárez-Quiñones decidieron hace años que mantener brigadas todo el año era un despilfarro. Esa irresponsabilidad ha costado vidas, patrimonio y futuro. La Junta ha abandonado sus responsabilidades y se ha convertido en el epicentro de la tragedia, que ha golpeado con especial dureza a la provincia de León», sentenció.

El secretario provincial recordó que Castilla y León ha concentrado en 2025 la mitad de todas las intervenciones estatales en incendios, «un dato demoledor que retrata a un Gobierno autonómico incapaz, que solo ha sabido esconderse y esperar refuerzos, en lugar de asumir sus obligaciones».

«Mientras Castilla y León ardía, la Junta de Castilla y León seguía escondida e incapaz de asumir responsabilidades. Prefirieron montar escenarios de atrezo para las fotos, apartando incluso maquinaria que debía estar apagando el fuego, antes que garantizar refuerzos, coordinación y prevención. Esa es la imagen de un gobierno autonómico que abandona a su gente», añadió el diputado.