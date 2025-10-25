Cendón ve a Carlos Martínez como «un proyecto de futuro y cambio para Castilla y León» El candidato a la Junta tiende la mano al PP para negociar de forma «rigurosa y seria» los presupuestos

Leonoticias León Sábado, 25 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El PSOE ha inaugurado este sábado en León las jornadas de trabajo y reflexión política 'Atrévete a construir futuro', un espacio de diálogo sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos, la innovación y el desarrollo social de Castilla y León. La sesión inaugural ha corrido a cargo de Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León; Rebeca Torró Soler, secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE; y Carlos Martínez Mínguez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta.

Durante el acto de apertura, los tres dirigentes socialistas han destacado la importancia de estas jornadas como punto de encuentro para diseñar políticas que impulsen la transformación económica, social y territorial de Castilla y León. Además, han subrayado la necesidad de aprovechar los fondos europeos como motor de modernización y cohesión, así como de promover un cambio político tras más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular que —según han señalado— «han dejado una comunidad lastrada por los recortes, la falta de oportunidades y la desigualdad territorial».

Las jornadas, que se celebran en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, reúnen a representantes institucionales, expertos y responsables socialistas de toda la comunidad, con el objetivo de compartir propuestas que contribuyan a la creación de empleo de calidad, la digitalización, la innovación y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Javier Alfonso Cendón ha recordado durante su intervención que «León es una tierra con mucha historia, de obreros, de mineros, de trabajadores y trabajadoras del campo, de gente que ha trabajado muy duro, con humildad, que son los valores del PSOE, gente orgullosa de su pasado pero que quiere construirse un futuro», de ahí que haya incidido en la necesidad de un cambio con Carlos Martínez, «un líder comprometido con León y Castilla y León, que es un proyecto de futuro y cambio para esta tierra».

«El cambio se va a producir en marzo como muy tarde porque va a ganar las elecciones, es el alcalde de Castilla y León y va a ser presidente de Castilla y León», ha agregado el secretario general del PSOE de León, quien ha dejado claro que «Pedro Sánchez viene con inversiones y Mañueco con recortes», recordando en este sentido las palabras del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones de considerar «un despilfarro» el personal de mantenimiento de brigadas de bomberos forestales durante el invierno. «Tenemos mucho trabajo por delante y un gran reto, tenemos al mejor líder y al mejor p

Ampliar

«Qué gusto estar hoy de nuevo en León y pisar Castilla y León sabiendo que el PP tiene las horas contadas. Nadie mejor que tú, Carlos, para ponerse al frente de la Junta de Castilla y León», ha explicado Rebeca Torró, quien se ha mostrado convencida de que Carlos Martínez «va a imprimir cercanía y apego al territorio en cada paso que dé». «Es necesario que la ciudadanía se convierta en el centro de la acción de la Junta y sea su prioridad, y Mañueco es un presidente que cuando más lo han necesitado sus ciudadanos no ha estado a la altura», ha recordado Torró, quien ha rememorado que «tardó cuatro días en dignarse a pisar el terreno cuando Castilla y León ardía este verano».

Para la secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, «Mañueco está para embarrar tirando siempre del manual del PP: cuando vienen mal dadas ni están ni se les espera», por lo que ha asegurado que «se trata a sí mismo como el líder menguante que es». «El suyo es un modelo criminal que recorta y privatiza los servicios públicos y privatiza la salud; la mala política mata y la buena salva vidas y por eso importa y mucho quienes estamos en los gobiernos y por eso nos vamos a dejar la piel para que Carlos Martínez esté al frente de la Junta», ha agregado Torró, quien ha detallado que «ya nadie duda en España de que la gestión de Mañueco es nefasta» y ha concluido afirmando que «Carlos es el mejor líder y va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León».

El líder del PSOE autonómico y candidato a las próximas elecciones ha subrayado que «se está librando una batalla crucial entre democracia y autoritarismo». «Hemos sufrido las necesidades de nuestra tierra, que no se resigna a que el presente pueda cambiar», ha añadido Carlos Martínez, quien ha recordado que «38 años ya han sido suficientes para demostrar que con la desidia no vamos a ninguna parte». «Entre todos vamos a ser capaces de poner en pie a esta comunidad, que ha demostrado que las políticas caducas no han dado resultado».

«Tenemos que demostrar que Castilla y León tiene un futuro propio que tenemos que escribir desde aquí sin mirar a otras comunidades, este es el proyecto que estamos formando», ha añadido el candidato socialista, para el que «de tanto llamarle vago a Mañueco se ha decidido a presentar los presupuestos». «Vamos a trabajar porque queremos tenerlos, vamos a reiterar nuestra mano tendida al trabajo, y no vamos a ser nueve provincias de carácter individual, tenemos que ser la suma de las nueve provincias para mostrar un proyecto colectivo, por eso hablo de rigor, de responsabilidad», ha añadido Carlos Martínez.

El secretario autonómico del PSOE ha agregado que va a poner «todos los esfuerzos en una legislatura que lamentablemente ha servido para poco en Castilla y León», donde «gobernará la lista más votada y será la del PSOE de Castilla y León». «Hagamos de estas semanas una visualización todavía mayor, hay que mirar al horizonte y trabajar cerquita, desde el terruño; con esa mirada seremos absolutamente imparables. Vamos a por todas, compañeros y compañeras», ha concluido su intervención.

El encuentro continuará a lo largo del día con dos mesas de debate centradas en los fondos europeos como motor de modernización de la administración pública y en la digitalización como herramienta para el desarrollo económico y la fijación de población en el territorio. Las jornadas culminarán el domingo con un gran acto abierto junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.