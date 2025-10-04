Cendón acusa a la Junta de «creer en la vivienda como negocio» Pide que se nombren más inspectores para controlar la legalidad de los pisos turísticos y «favorecer la vivienda asequible»

El secretario general del Partido Socialista en León, Javier Alfonso Cendón, acusó este sábado a la Junta de Castilla y León de «creer en la vivienda como negocio y no como derecho» y le pidió que, «al igual que se hace en otras comunidades autónomas», nombre más inspectores para controlar la legalidad de los pisos turísticos y «favorecer la vivienda asequible» o que «desarrolle el Real Decreto que aprobó el Gobierno de España declarando zonas saturadas».

Cendón quiso responder así al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que «esta semana acusó a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de ser ella quien decidía cuáles eran los pisos turísticos que eran legales y los que no lo eran».

«No sé si lo hizo por desconocimiento o mala fe, porque es juez pero parece que no conoce la legislación española», apuntó el socialista leonés, quien le recomendó a Suárez-Quiñones que «se lea el Real Decreto que desarrolló el reglamento de la Unión Europea sobre vivienda, que dice claramente que los cribados los hacen los colegios de registradores, porque se hace de acuerdo a unos criterios que tienen que ver con la comunidad de vecinos y con la normativa municipal y autonómica».

Asimismo, le reclamó al titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que «deje de hacer populismo para lavar su imagen» que «está muy deteriorada» y que «dimita de una vez por todas» para «facilitar una normalidad política».