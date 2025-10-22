CCOO denuncia que Correos «convierte a los carteros rurales en vendedores de seguros» en León El sindicato cree que esto «supone una privatización encubierta del servicio, orientando la actividad de Correos hacia intereses puramente comerciales y alejándola de su carácter de servicio público»

A.P.C. León Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

La Sección Sindical de CCOO-Correos ha tenido Constancia de la última «gran iniciativa» impulsada por la dirección de la empresa pública que consiste «en encomendar a los carteros y carteras rurales la tareas de vender seguros de la compañía AXA», una función «completamente ajena a su labor tradicional de reparto postal y atención a la ciudadanía».

Desde CCOO-Correos «consideramos esta medida un nuevo despropósito, que genera indignación y malestar en una plantilla que ya sufre sobrecarga Iaboral, recortes de contratación y recorridos cede vez mis amplios», respecto a una queja ya histórica de la sobrecarga que sufren los repartidores con cada vez más pueblos en su cartera y kilómetros en su coche: «En lugar de reforzar el servicio público y contratar más personal, la dirección se dedica a improvisar y a desviar el trabajo hacia tareas comerciales que nada tienen que ver con la misión de Correos», ha señalado CCOO, que recuerda que «no se puede hacer recaer la viabilidad de la empresas sobre la venta de seguros por parte de los carteros rurales».

Esta nueva «ocurrencia» supone un cambio sustancial en la misión de Correos, «priorizando la actividad comercial sobre el servicio público que la caracteriza. Para colmo, la dirección presiona a la plantilla transmitiendo el mensaje de que de estas ventas pueda llegar a depender la viabilidad de la empresas. Una afirmación inaceptable que solo busca generar miedo y culpabilidad entre los trabajadores y trabajadoras, mientras la verdadera responsabilidad de la situación recae en una gestión deficiente y en políticas de recorte continuadas».

Desde el sindicato se denuncia que esta estrategia «pone en riesgo la calidad del servicio postal universal, desviando tiempo y recursos hacia objetivos comerciales y alejando a Correos de su carácter de servicio público esencial».

«Correos no puede convertirse en una red de vendedores ambulantes. Su función es comunicar, conectar territorios y garantizar derechos, no hacer negocio con seguros privados», concluye la sección de CCOO-Correos, que «exige a la empresas reconsiderar de inmediato esta medida y centrarse en reforzar plantillas y mejorar las condiciones Iaborales para garantizar un reparto eficiente y de calidad».