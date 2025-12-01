El Caule integra la formación de vanguardia en soporte vital avanzado La estandarización de estos cuidados es determinante para mejorar la supervivencia y los resultados neurológicos de los pacientes recuperados

El servicio de Anestesiología y Reanimación del Caule ha marcado un hito en su trayectoria docente al organizar el primer curso de Soporte Vital Avanzado avalado oficialmente por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC).

Se trata de una formación de alto nivel, dirigida en esta primera edición a facultativos de este servicio y del de Urgencias, que tiene como principal objetivo mejorar los resultados clínicos en paradas cardiorrespiratorias mediante la excelencia técnica y el liderazgo de equipos. Con este curso, el Caule se alinea con los protocolos de seguridad del paciente más exigentes.

El foco principal de este programa es el paciente crítico. «Al capacitar a nuestros profesionales bajo el estándar del Consejo Europeo de Resucitación estamos interviniendo directamente en la variable más importante ante una parada cardiorrespiratoria (PCR): la calidad de la respuesta inmediata. La evidencia científica demuestra que la estandarización de estos cuidados es determinante para mejorar no solo la supervivencia, sino también los resultados neurológicos de los pacientes recuperados», señalan desde el servicio de Anestesiología y Reanimación.

Un aspecto diferenciador de esta formación, que ha contado con la aplicación de alta tecnología de simulación y la colaboración del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, es su énfasis en el «factor humano». «La medicina de urgencias moderna sabe que, en situaciones de estrés extremo, el conocimiento técnico no basta si falla la coordinación. Por ello, la formación ha puesto un foco intensivo en las habilidades de liderazgo y el trabajo en equipo para que, ante una emergencia real, el equipo pueda funcionar, bajo presión, con total precisión», explican los organizadores.

En suma, este curso consolida la posición del Caule como un centro de referencia en formación sanitaria de alto nivel. El resultado es un hospital más preparado, con equipos que compartan un «idioma común» europeo. El centro espera seguir aplicando esta metodología de formación de máxima calidad de forma continuada. «Nuestro objetivo es que cualquier ciudadano de León sepa que, ante una emergencia vital, la respuesta de su hospital público está al máximo nivel europeo», señalan desde Anestesiología.

