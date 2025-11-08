leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del acto.

Casa Botines de León participa en la presentación del Año Gaudí

En las localidades tarraconenses de Reus y Riudoms

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:24

Las localidades tarraconenses de Reus y Riudoms, lugares que vieron nacer y crecer el talento de Antoni Gaudí, acogieron el acto de presentación del Año Gaudí que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

El evento, que marca el inicio de un amplio programa de actividades dedicadas a la investigación, conservación y difusión de su legado, contó con la asistencia del director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León, José María Viejo, y del director del Museo Casa Botines Gaudí de León, Raúl Fernández Sobrino.

La cita reunió a representantes de todas las entidades públicas y privadas que gestionan el patrimonio gaudiniano y el director general de Fundos señaló que «esta confluencia simbólica y real de esfuerzos convierte el Año Gaudí no solo en una conmemoración artística, sino también en un ejercicio de memoria colectiva, identidad cultural y responsabilidad compartida en un gesto de colaboración que trasciende fronteras institucionales y pone de relieve el valor universal de su obra».

