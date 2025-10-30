El Año Gaudí 2026 une a todas las entidades y obras del arquitecto en la conmemoración del centenario de su muerte La efeméride ha sido declarada como Conmemoración Oficial de la Generalitat de Cataluña, y también como Acontecimiento de Especial Interés Público (AEIP) por parte del Ministerio de Cultura del Estado

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 17:49 Comenta Compartir

El Año Gaudí, impulsado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto catalán Antoni Gaudí i Cornet, se ha presentado hoy en una rueda de prensa en la que han participado la consejera de Cultura, Sònia Hernández; el comisario del Año Gaudí, Galdric Santana; la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; el alcalde de Riudoms, Ricard Gili; el gerente del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Martí, así como los responsables de entidades vinculadas con Antoni Gaudí, que representan la diversidad de titularidades y modelos de gestión de su legado: Andrés Andrés, de la Cripta de la Colonia Güell; Óscar Andel, de la Torre Bellesguard, y Sebastián Escalas, en representación de la Catedral de Mallorca.

Esta conmemoración, que se desarrollará a lo largo del año 2026, tiene como objetivo difundir la figura y la obra de Antoni Gaudí i Cornet, uno de los máximos exponentes del modernismo y uno de los arquitectos más influyentes de la historia de la arquitectura mundial, en el centenario de su muerte.

Del programa de la conmemoración destacan cuatro grandes eventos liderados por la Generalitat de Cataluña:

Acto de inauguración, sábado 8 de noviembre de 2025 en Reus y Riudoms.

Gaudí International Congress 2026. Un congreso científico y disciplinar con el objetivo de recopilar trabajos de investigación objetiva, no interpretativa, del máximo nivel, como nuevas aportaciones al conocimiento sobre Gaudí, con la voluntad de cubrir la carencia existente en este ámbito. Se celebrará en La Pedrera, en el mes de junio de 2026.

Exposición en el Museo de Historia de Cataluña. Un recorrido por la obra de Gaudí, analizada y explicada a través de los principales parámetros compositivos que aplicó en su creación artística: el lugar y su historia, el contexto social del momento y la relación con los propietarios, así como el uso personal de la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales como método de trabajo.

Acto de clausura. Se ha decidido que tendrá una dimensión festiva y tradicional, y que se celebrará en Barcelona, aunque su estructura aún está por determinar.

¿Quién está detrás del Año Gaudí 2026?

Todas las obras y entidades relacionadas con Antoni Gaudí trabajan de manera conjunta y coordinada en la organización de esta efeméride. Esta sintonía y colaboración entre los responsables del legado gaudiniano tiene la voluntad de mantenerse en el tiempo para afrontar juntos el reto de la conservación y la difusión rigurosa de la figura y la obra de uno de los arquitectos más reconocidos de todos los tiempos.

Consell Antoni Gaudí

El Consell Antoni Gaudí es un órgano consultivo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña creado en 2014.

Agrupa catorce obras de Gaudí ubicadas en Cataluña: la Cripta de la Colonia Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicens, el Palau Güell, el Park Güell, la Casa Calvet, el Colegio Teresiano, los Pabellones de la Finca Güell, la Torre Bellesguard, el Portal y la puerta de la Finca Miralles, la Nau Gaudí, la Casa Milà, el Templo de la Sagrada Familia y el Primer Misterio de Gloria del Rosario Monumental de Montserrat.

Como representantes de la obra mueble y documental, participan el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

También forman parte el Ayuntamiento de Barcelona y los Ayuntamientos de Reus y Riudoms, representando los orígenes de Gaudí.

Cabe destacar, aunque no formen parte del Consell Antoni Gaudí, la incorporación a la conmemoración de las cuatro obras de Gaudí ubicadas fuera del territorio de Cataluña. Se trata del Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Botines y la Catedral de Mallorca.

Esta unión de todas las obras y entidades gaudianas es un caso único y excepcional, y se traducirá en un amplio programa de actos y actividades, que estarán publicados en la página web del Consell Antoni Gaudí y de l'Any Gaudí.

Objetivos del Año Gaudí 2026

La efeméride parte con cuatro objetivos definidos colectivamente por el Consell Antoni Gaudí:

Explicar la dimensión científica de Gaudí. Hasta ahora, Gaudí siempre se ha explicado desde la historia del arte y la arquitectura, disciplinas que permiten la interpretación libre de su obra. En 2026 se pretende acercarse a Gaudí con rigor científico, teniendo en cuenta que su obra es el resultado de la aplicación de las ciencias al arte.

Explicar a Gaudí a partir de la interrelación de todas sus obras. Hasta ahora, sus obras han sido estudiadas y explicadas de manera individual. En 2026 se pretende realizar el ejercicio de interrelacionarlas y explicar a Gaudí a partir del conjunto de sus edificios, dando a conocer su obra menos conocida.

Transmitir la unidad y el consenso en la conservación y difusión del legado gaudiniano. Acercar a Gaudí y todas sus obras a la ciudadanía local, y muy especialmente a los más pequeños y jóvenes.

Acto de inauguración del Año Gaudí 2026 en Reus y Riudoms

El pistoletazo de salida del Año Gaudí 2026 se dará el sábado 8 de noviembre en los dos municipios que representan el origen biográfico de Antoni Gaudí: Reus y Riudoms.

Se trata de un acto en tres partes, al que asistirán el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la Consejera de Cultura, Sonia Hernández. También se invitará a sus homólogos en otros territorios del Estado con obras de Antoni Gaudí, así como a representantes de las comunidades de Cantabria, Castilla y León y Baleares, las diputaciones provinciales y los alcaldes.

Además de los representantes políticos, el acto contará con la representación institucional de todas las entidades y obras de Antoni Gaudí, escenificando la coordinación y el trabajo conjunto en la organización de esta efeméride.

El acto inaugural del Año Gaudí en Riudoms será un espectáculo itinerante que recorrerá las calles que Gaudí pisaba durante su infancia y juventud.

Bailarines, músicos, formas, colores… Será un cortejo con los elementos más representativos de la arquitectura de Gaudí, así como con el simbolismo que lo relaciona con sus raíces vitales. Todo ello para que, desde cualquier punto del mundo, se entienda que el genio de Gaudí y su manera de entender la vida comienzan en su tierra de origen.

Por su parte, el evento en Reus constará de dos partes.

Un acto institucional en un espacio emblemático de la ciudad, con la participación de autoridades y representantes institucionales; y un espectáculo de gran formato en el Santuario de Misericòrdia.

Creado por «Puça Espectacles», el evento combinará arte y tecnología de manera fluida, con la presencia de música en directo, pirotecnia, vídeo mapping, danza, acrobacias y elementos visuales, que permitirán explicar de manera transversal los orígenes del genio reusense, su infancia, la conexión con el territorio y el camino que lo llevó a convertirse en un referente universal de la arquitectura.

Galdric Santana Roma, comisario del Año Gaudí

Doctor Arquitecto, músico y constructor de instrumentos musicales. Director de la Cátedra Gaudí de la UPC. Comisario del Año Gaudí 2026.

Profesor agregado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones existentes, con la tesis: «Las campanas del registro exterior de carrillón, del gran órgano diseñado por Gaudí para el templo de la Sagrada Familia».

Arquitecto conservador de la Torre Bellesguard de Antoni Gaudí. Director del grupo de investigación de Bellesguard. Realiza trabajos de investigación e intervención en el patrimonio en la obra de Gaudí, así como en el patrimonio en general.

Temas

Arquitectura