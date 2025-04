Caos en la estación de tren: «No me muevo de aquí hasta que nos den una solución»

Era uno de los puntos críticos en la ciudad de León: su estación de tren. La imagen, a primera hora de la tarde, ya mostraba una sensación de caos única. Decenas y decenas de personas, utilizando su maleta como asiento o como respaldo, aguardaban información y noticias sobre sus viajes. Aunque la sensación mayoritaria era resignación e incertidumbre.

«No me muevo de aquí hasta que no nos den una solución», explicaba a leonoticias Pablo Díez, un viajero que este lunes tomaba un tren rumbo a Barcelona a las 13:30 horas, pero ya se percató de que algo no iba bien cuando llegó a la estación una hora antes: «Las luces del bar estaban apagadas».

Misma situación se encontraron Francisco García y Almudena Sirero, que se encontraron en la estación ferroviaria con este caos y esta situación de incertidumbre: «No hay ninguna información, saben lo mismo que nosotros», expone Francisco, que llevaba un mes en León, llegado desde Sevilla, para disfrutar de la Semana Santa.

«Todo lo que sabemos lo hemos logrado preguntando, no te vienen a decir nada», sostiene Almudena, mientras que Pablo supo qué pasaba al acercarse a una farmacia en Guzmán.

«Tirados» en León

Ambos lamenta la situación de personas como ellos que «no tenemos casa, hotel, amigos ni dinero en efecto, no sabemos qué hacer». Por ello, Pablo Díez insistía en que les dieran «una solución», puesto que está en la misma situación que Almudena: «Nos tendrán que realojar en algún lugar».

Francisco, que sí tenía dónde pasar la noche, se mostraba algo más tranquilo, aunque «cansado» de la espera en la estación de tren. «Me imagino que voy a dormir aquí». Esta suposición se confirmó minutos después, cuando les comunicaron que ningún tren saldría este lunes de León: «Hasta que no se reponga la electricidad en todo el país, no saldrán trenes, nos han dicho», cuenta Almudena.

Así, con resignación, paciencia y viviendo algo inaudito, decenas de viajeros aguardan a saber qué sucede con sus viajes y, sobre todo, qué sucede con ellos, especialmente con aquellos que no tienen dónde alojarse esta noche.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible evacuará a los viajeros atrapados por no poder viajar a las estaciones de ferrocarril de León, Valladolid-Campo Grande y Zamora en Castilla y León, que permanecerán abiertas durante toda la noche, después del corte de suministro eléctrico que afectó a toda España. A esta hora, se conoce la existencia de un tren parado en Venta de Baños (Palencia) con 230 viajeros y la evacuación de otros 480 de un tren parado en Toro, que fueron evacuadas a Zamora y Medina del Campo (Valladolid). El departamento de Óscar Puente ha actualizado la información a las 19.35 horas en la que recuerda, según recogió la Agencia Ical, que el servicio ferroviario está suspendido en toda la España peninsular hasta nuevo aviso (Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia). En función de la recuperación de la energía, se irán restableciendo las circulaciones. Por ello, se recomienda no acudir a las estaciones hasta nuevo aviso, puesto que la circulación de Media y Larga Distancia no se reestablecerá hoy y las Cercanías, en función de la evolución. Además, estarán abiertas durante esta noche las terminales de Atocha, Chamartín, Sants, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León. Asimismo, un total de 230 viajeros se vio atrapado en un tren de Renfe cerca de la localidad de Venta de Baños (Palencia), según informó la Guardia Civil en su cuenta de X (antes Twitter). No obstante, efectivos del instituto armado les suministraron agua y colaboraron en la evacuación de una persona con esclerosis. Además, 480 personas que viajaban en un tren que se paró en Toro (Zamora) por el apagón fueron evacuadas con todo su equipaje a Zamora y Medina del campo, según la Guardia Civil.