Buscan un hogar para Kosa, la cachorra abandonada y encerrada 17 horas en León

Se llama Kosa, tiene apenas tres meses y medio y es la única de los tres cachorros abandonados la noche del pasado lunes en la Protectora de Animales de León que todavía busca un hogar. La historia, que se ha hecho viral con más de 40.000 reproducciones en redes sociales, ha despertado una ola de indignación y solidaridad.

Las cámaras de seguridad de la protectora grabaron cómo dos individuos, a bordo de un coche Audi, dejaban a los tres perros dentro de una caseta de madera alrededor de las doce y media de la noche. No fue hasta 17 horas después cuando los voluntarios los encontraron. «Estaban muy asustados, llevaban muchas horas sin comer ni beber y dos de ellos incluso intentaron morder del miedo que tenían», explica Sara, portavoz de la Protectora de León.

El vídeo difundido en redes ha permitido que varios usuarios comiencen a identificar el vehículo y a sus ocupantes, aunque desde la protectora prefieren ser prudentes. «Sí que hay gente que ha identificado a las personas, pero de momento no podemos decir más. Si alguien tiene información, puede hacerlo de manera privada y anónima», señala Sara.

Atención veterinaria

Los tres cachorros fueron atendidos por un veterinario tras el rescate. Presentaban signos de desnutrición y miedo extremo, pero su estado ya mejora. «Los han desparasitado, vacunado y, aunque llegaron muy delgados, los veterinarios creen que serán de tamaño medio, por encima de los 20 kilos», añade la portavoz

Imágenes de los cachorros abandonados. L.G

Dos de los perros, ambos machos, ya cuentan con una familia preseleccionada. Kosa, la hembrita más pequeña y la que llegó en peores condiciones, sigue esperando una oportunidad. «Es la más chiquitina y la que peor estaba, pero se está recuperando muy bien. Buscamos para ella una familia responsable, que entienda que adoptar es un compromiso para toda la vida», afirma Sara.

Desde la protectora insisten en que el abandono animal es un delito y que siempre existen alternativas más humanas. «La alternativa es muy clara: si no puedes hacerte cargo de un perro durante toda su vida, no lo tengas. Llenar las protectoras no es la solución», recuerda la portavoz.

Búsqueda de responsables

La entidad también hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. Explican que el programa de voluntariado sigue abierto, especialmente para quienes quieran ayudar a perros con miedo, y que la respuesta solidaria tras este caso ha sido «increíble». «La gente se ha volcado,agradece Sara, hemos recibido muchas donaciones de pienso y ayuda para seguir adelante».

Desde la Protectora de Animales de León animan a quienes quieran dar una segunda oportunidad a Kosa a contactar a través de Facebook, Instagram o en el correo protectoraleon@gmail.com, indicando por qué creen ser la familia ideal.