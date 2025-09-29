La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León El sorteo de este lunes 29 de septiembre reparte suerte en la administración número 11 de la ciudad

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:03 | Actualizado 22:14h. Comenta Compartir

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de septiembre de 2025, ha dejado un premio de segunda categoría en la administración de loterías número 11 de León, situada en Villafranca.

En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría, por lo que el mayor premio ha recaído en la segunda categoría.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 34, 49, 67, 41 y 19, con el complementario 01 y el reintegro 4.

La recaudación total del sorteo ascendió a 2.346.682,50 euros. Hacía tiempo que la suerte no sonreía a la capital leonesa, y esta vez lo ha hecho con uno de los premios valorado en 72.989,92 euros. El otro se ha repartido en la Administración de Loterías Nº11 de Guadalajar, situada en Padre Féliz Flores.