El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II El próximo jueves 20 de noviembre es la fecha elegida para la irrupción en León de la reconocible firma de moda sevillana

Borja Pérez Lunes, 13 de octubre 2025, 09:14

El centro de León estará de estreno coincidiendo con la llegada del Black Friday que tanto peso viene adquiriendo durante los últimos años. Concretamente, será en Ordoño II donde, tras el cierre de Bershka el pasado mes de julio, regrese la actividad comercial al local.

Como ya adelantó este medio, será Álvaro Moreno, la conocida firma de moda sevillana, quien llegue a la capital leonesa para continuar su proceso de expansión dentro de las fronteras nacionales.

Una obra veloz para llegar en el momento oportuno

Tras el éxito cosechado en otras tiendas cercanas a la provincia como las de Valladolid u Oviedo, además de la expansión por otras partes del país y, sobre todo, en Sevilla, su lugar de origen, Álvaro Moreno buscará pasar a formar parte del día a día de los leoneses.

La obra, iniciada a finales del mes de agosto, apenas un mes después del cierre de la marca perteneciente a Inditex, no se alargará más de tres meses, con la idea de poder abrir sus puertas en una de las épocas con mayor movimiento comercial.

Según ha podido saber leonoticias, la firma de moda masculina abrirá sus puertas el próximo 20 de noviembre, justo en la antesala del Black Friday, lo que supondrá que el negocio se estrene dando paso a sus primeras promociones.

Un referente de moda masculina

Cabe resaltar, para aquellos que no sean conocedores de la marca, que se trata de una empresa referente del segmento de la moda masculina con líneas para hombres y para niños que se extenderán por las dos plantas con las que cuenta el local elegido para su aterrizaje en León.

Fundada en 2005 en Osuna, Sevilla, cuentan ya con 76 puntos de venta presencial y online y, frente a la idea de otras marcas de dejar de lado las ventas presenciales para enfocarse en el apartado online, Álvaro Moreno llega directamente a un emplazamiento céntrico como es Ordoño II, lo que también supondrá nuevo aire para el resto de comercios de la zona.