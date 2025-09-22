Atropellada una joven en la zona de la universidad El incidente tuvo lugar a primera hora del lunes y la joven requirió de asistencia sanitaria

Leonoticias León Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:36

Una joven de 20 años ha sido atropellada en la mañana de este lunes en el entorno del campus de Vegazana, en la Universidad de León.

El incidente tuvo lugar en torno a las 10:00 horas cuando un vehículo arrolló a una joven que acudía al campus en uno de los pasos de cebra.

La herida se encontraba consciente, pero requirió asistencia sanitaria, quejándose de dolor en la pierna. Hasta el lugar del suceso también acudió la Policía Local de León.

