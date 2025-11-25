leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de lo mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa. Peio García

Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa

El plazo crece hasta los tres meses ante la petición del Ministerio Fiscal

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

La histórica y esperada sentencia por la muerte de los seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa recogía hace unos días que fue una emisión «brusca y masiva de metano que rebasó el 5 por ciento de grisú y redujo el oxígeno al 1 por ciento» la que estuvo detrás de los hechos.

Así lo remarcaba la jueza en la sentencia del caso en el pozo Emilio del Valle el 28 de octubre de 2013. Después de casi una década de espera para la celebración del juicio y tras dos meses de intensas sesiones, las familias de fallecidos y los heridos en la mina tuvieron que volver a esperar más de dos años y medio para conocer un texto con casi 250 páginas. Para muchos de ellos ha caído como una jarro de agua fría y la disconformidad con lo dispuesto ha sido expresada por las partes.

Noticias relacionadas

La muerte de los seis de Tabliza fue por una emisión «brusca y masiva» de grisú

La muerte de los seis de Tabliza fue por una emisión «brusca y masiva» de grisú

La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros

La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros

Es por eso, que el Juzgado de lo Penal número 2 de León «vista la petición efectuada por el Ministerio Fiscal accede, de forma excepcional y en atención a las circunstancias concurrentes de complejidad de la materia y extensión de la causa y de la Sentencia, a la prórroga del plazo para la interposición de recurso contra la Sentencia de 18 de noviembre de 2025 concediendo a las partes el término de tres meses para su interposición, a contar desde el siguiente al de la última notificación de la misma; y sin que se concedan nuevas prórrogas adicionales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres
  3. 3 La imagen de Triana Martínez en su salida de la cárcel para disfrutar de su primer permiso
  4. 4 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  5. 5 El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos
  6. 6 Una niña de León, tercera en un concurso nacional de la Agencia Tributaria
  7. 7 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  8. 8 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  9. 9 León se pone guapa para Navidad: de las guirnaldas de estrellas a los cascanueces
  10. 10 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa

Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa