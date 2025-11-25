Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa

Alberto P. Castellanos León Martes, 25 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

La histórica y esperada sentencia por la muerte de los seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa recogía hace unos días que fue una emisión «brusca y masiva de metano que rebasó el 5 por ciento de grisú y redujo el oxígeno al 1 por ciento» la que estuvo detrás de los hechos.

Así lo remarcaba la jueza en la sentencia del caso en el pozo Emilio del Valle el 28 de octubre de 2013. Después de casi una década de espera para la celebración del juicio y tras dos meses de intensas sesiones, las familias de fallecidos y los heridos en la mina tuvieron que volver a esperar más de dos años y medio para conocer un texto con casi 250 páginas. Para muchos de ellos ha caído como una jarro de agua fría y la disconformidad con lo dispuesto ha sido expresada por las partes.

Es por eso, que el Juzgado de lo Penal número 2 de León «vista la petición efectuada por el Ministerio Fiscal accede, de forma excepcional y en atención a las circunstancias concurrentes de complejidad de la materia y extensión de la causa y de la Sentencia, a la prórroga del plazo para la interposición de recurso contra la Sentencia de 18 de noviembre de 2025 concediendo a las partes el término de tres meses para su interposición, a contar desde el siguiente al de la última notificación de la misma; y sin que se concedan nuevas prórrogas adicionales».

