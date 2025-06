Fracasa la quinta reunión negociadora de CCOO León y Fele entre acusaciones de «intransigencia»

Leonoticias León Jueves, 19 de junio 2025, 15:39 Comenta Compartir

«La posición intransigente de la patronal no tiene fundamento, y menos tras cinco meses de negociación sin avances». Es el mensaje que lanzó hoy CCOO después del fracaso de la quinta reunión negociadora del convenio colectivo del sector siderometalúrgico de León «sin que haya intención por parte de la patronal de avances».

La Federación Leonesa de Empresarios, explican valora la propuesta de la parte social como inasumible y afirma que se debe renunciar a ella. «Consideramos que la plataforma es ambiciosa, como no puede ser de otra manera, pero también asumible por las empresas», señalan fuentes del sindicato y recuerdan que una parte de las mejoras planteadas afectan a las condiciones de trabajo y no suponen un coste económico. «En cambio, la patronal no quiere entrar a cerrar ningún punto que no conlleve pérdida económica y endurecimiento del régimen sancionador», añaden.

«Es momento de aumentar salarios, reducir la jornada y mejorar las condiciones sociales. Así lo reclaman todos los trabajadores y trabajadoras, no solo en León. Tomemos el ejemplo del metal en Cantabria y Cádiz», reclaman antes de apuntar que esperan que haya avances «antes de que se acabe la paciencia» y proponen una nueva reunión para el 15 de julio, «previa a plantear un otoño caliente».