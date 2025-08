Alma Ezcurra ve a Zapatero como el «sospechoso habitual» entre los contratos de Sánchez con la empresa china Huawei

Leonoticias León Martes, 5 de agosto 2025, 19:29 Comenta Compartir

La vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmó hoy que el Ejecutivo central -al que han solicitado la comparecencia de los ministros Marlaska, Robles, Albares y Bolaños- tiene que dar una explicación sobre los contratos suscritos recientemente con la empresa tecnológica china Huawei, por importe de 12,3 millones y destinados a la seguridad de las escuchas telefónicas judiciales en curso. «Ha llegado el momento de decir dónde termina el 'zapaterismo' y dónde comienza el Gobierno de Pedro Sánchez», afirmó después de detallar posibles vinculaciones de la compañía con el expresidente y su entorno.

Además, recordó que la Unión Europea ha solicitado encarecidamente a los estados miembros que no contraten a esa compañía por razones muy importantes de seguridad y que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia o Países Bajos la han incluido en una lista negra. Sin embargo, Pedro Sánchez «ha decidido volver a hacer lo contrario y ha llegado el momento ya de dar una explicación», remarcó antes de detallar que el Gobierno español contrató con la empresa china Huawei por primera vez en 2004, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que el jefe de seguridad de Huawei en España es Segundo Martínez, jefe de seguridad de La Moncloa durante sus gobiernos y que la empresa de las hijas del expresidente contrató con Huawei en febrero de 2021, en la misma fecha en la que la tecnológica china contrató a Víctor de Aldama como asesor externo con un sueldo mensual de 12.000 euros.

Además, señaló que la empresa le lleva los asuntos públicos de Huawei en Europa es de José Blanco, cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de Gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, «no por casualidad», secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. «Pueden considerar que yo soy suspicaz o, si quieren, trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela», añadió.

Alma Ezcurra hizo estas manifestaciones durante una visita hoy a la capital leonesa, donde recalcó que no una cuestión de amiguismos ni de partidismo sino de seguridad nacional. «Nos van a tener que explicar si aquello de la Alianza de las Civilizaciones no era sino una alianza del mal; una enorme excusa para encubrir contratos con narcodictaduras y regímenes autoritarios para financiar un retiro dorado a José Luis Rodríguez Zapatero a costa de la dignidad democrática de todos los españoles», manifestó.

Santos Cerdán

Preguntada sobre las declaraciones de Santos Cerdán en una entrevista en la que insiste en su inocencia y dice no entender el daño que se le hace al PSOE y a su persona, Ezcurra comentó que «todo el entorno de Pedro Sánchez tiene una situación judicial complicada. Yo creo que es contagioso y habría que hacérselo mirar». Además, dijo, lo más relevante no es lo que dice, sino lo que no dice, «porque hay que tener en cuenta que el ex número dos del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso».