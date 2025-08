Cambio de color en un pueblo de León: el PP asume el mando «porque nadie quería ser alcalde»

Diego Nicolás Alonso Martes, 5 de agosto 2025, 10:55 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

Gordaliza del Pino ha vivido un giro político inesperado. El municipio leonés, hasta ahora gobernado por el PSOE, tiene desde el lunes 4 de agosto un nuevo alcalde: Marcos Ortega Ramón, del Partido Popular. Lo más llamativo no es solo el cambio de color político, sino la edad del nuevo regidor, que con 25 años se convierte en uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia.

«Con mucha ilusión, y con orgullo de ser alcalde de mi pueblo de toda la vida», declaró Ortega, quien también reconoció que el nombramiento le pilló por sorpresa.

Y es que, aunque ya había participado en las listas del PP, lo había hecho como segundo candidato, sin prever que acabaría ocupando la alcaldía. «Llegamos al pleno para votar y preguntaron si alguien no quería presentarse. Los dos del PSOE dijeron que no, y la compañera que está conmigo del PP tampoco quería». Se quedó «sorprendido» de que nadie del PSOE quisiera sustituir al anterior alcalde.

Jaime Villa, ex alcalde, no abandonará el Ayuntamiento, sino que continuará como concejal. Alegó «motivos personales» para dejar el cargo, aunque según Ortega «no dio más explicaciones y no ha habido problemas con él».

Marcos Ortega compatibiliza su nuevo cargo como alcalde con su trabajo como encargado en el nuevo supermercado Lupa de Sahagún, y recuerda que en la política solo tiene experiencia como concejal de fiestas.

Ortega tiene claro que piensa seguir: «Me toca estar hasta mayo de 2027 y también me presentaré entonces».