leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Catedral de León. L.N

Sin alertas en León, pero con el paraguas en mano este viernes

Las lluvias persistirán durante el fin de semana, con cielos nubosos y algunas tormentas en zonas de montaña

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

La provincia de León afronta este viernes una jornada sin avisos meteorológicos, aunque el paraguas volverá a ser necesario. El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, sin descartar alguna tormenta, sobre todo en las zonas de montaña.

A lo largo del día, las nubes irán dejando paso a intervalos nubosos al final de la jornada, mientras que en la montaña se formarán brumas, bancos de niebla y podrían producirse heladas débiles.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en la montaña y permanecerán estables en el resto. En la capital leonesa los termómetros oscilarán entre 5 y 13 grados, en Astorga entre 4 y 15, en Ponferrada entre 8 y 16, y en Villablino entre 2 y 14 grados.

El viento soplará del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en la montaña y en la meseta durante las horas centrales del día, aunque irá disminuyendo al final de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  2. 2 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  3. 3 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  4. 4 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  5. 5 Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo
  6. 6 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»
  7. 7 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León
  8. 8 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  9. 9 La llamativa despedida del F18 que dice adiós al vuelo y tendrá su hogar en León
  10. 10 Detienen a un estafador profesional escondido en la provincia de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sin alertas en León, pero con el paraguas en mano este viernes

Sin alertas en León, pero con el paraguas en mano este viernes