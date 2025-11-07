Sin alertas en León, pero con el paraguas en mano este viernes Las lluvias persistirán durante el fin de semana, con cielos nubosos y algunas tormentas en zonas de montaña

Leonoticias León Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:01

La provincia de León afronta este viernes una jornada sin avisos meteorológicos, aunque el paraguas volverá a ser necesario. El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, sin descartar alguna tormenta, sobre todo en las zonas de montaña.

A lo largo del día, las nubes irán dejando paso a intervalos nubosos al final de la jornada, mientras que en la montaña se formarán brumas, bancos de niebla y podrían producirse heladas débiles.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en la montaña y permanecerán estables en el resto. En la capital leonesa los termómetros oscilarán entre 5 y 13 grados, en Astorga entre 4 y 15, en Ponferrada entre 8 y 16, y en Villablino entre 2 y 14 grados.

El viento soplará del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en la montaña y en la meseta durante las horas centrales del día, aunque irá disminuyendo al final de la tarde.