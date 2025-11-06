El temporal de viento pasa por León dejando siete llamadas a emergencias El aviso amarillo se mantuvo activo la jornada del miércoles por rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora

A.G.B León Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Sin mayores incidencias en la provincia de León ante el paso del último temporal del otoño que activaba la alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la provincia.

La jornada del miércoles 5 de noviembre dejó un día puramente otoñal en la provincia. La sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibió hasta siete llamadas provenientes de la geografía leonesa por incidentes relacionados con el viento, siendo una de las provincias menos castigadas de la comunidad.

A lo largo de la tarde del miércoles fueron 64 los avisos totales gestionados desde el 112 relacionados con el aviso amarillo, la mayoría de ellos provenientes de las provincias de Zamora, Valladolid y Palencia, donde se registraron árboles caídos y daños algunos techos.

La Sala de Operaciones del #112CyL ha gestionado durante la tarde 64 avisos relacionados con el Aviso amarillo 🟡por vientos

Zamora, Valladolid y Palencia son las provincias que más avisos han registrado. https://t.co/GxFVZlMn02 — 112 Castilla y León (@112cyl) November 5, 2025

Hubo además que retirar objetos que obstaculizaban la calzada bien por caída de ramas u otros objetos desprendidos.

En la provincia de León, los bomberos de la Diputación del parque de Celada de la Vega se desplazaron a La Bañeza por la caída de un árbol.

En la jornada de este jueves el viento seguirá presente, aunque no con la intensidad de la tarde del miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología no mantiene ningún aviso activado en la provincia.