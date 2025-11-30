Alerta amarilla por nieve este domingo en León Segundo fin de semana consecutivo con avisos por nevadas en la provincia

La provincia de León vuelve a activar las alarmas por nieve. Por segundo fin de semana consecutivo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha puesto en marcha la fase de alerta por nevadas dentro del Protocolo de Coordinación ante Situaciones Meteorológicas Extremas, debido a un nuevo episodio invernal que afectará especialmente a la Red de Carreteras del Estado.

La jornada del domingo se presenta nubosa, aunque tenderá a quedar poco nubosa por la tarde. Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones débiles en zonas de montaña, con una cota de nieve situada entre los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas descenderán en la montaña y áreas próximas, mientras que en el resto de la provincia se mantendrán sin grandes cambios. Las mínimas llegarán al final del día, con heladas débiles, localmente moderadas, y vientos de componente oeste girando a norte.

Aviso centrado en la montaña leonesa

El aviso se centra en la Cordillera Cantábrica, donde podrían acumularse más de 5 centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros, especialmente en el sector oriental. Este episodio invernal afectará a las carreteras N-621 y N-625, donde se prevén incidencias por acumulación de nieve.

La alerta estará activa desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del domingo 30 de noviembre, aunque no se descarta que se prolongue si las condiciones meteorológicas empeoran. En cuanto a las temperaturas, se espera que toda la provincia registre valores bajo cero. Astorga y León con mínimas de -3 ºC, Ponferrada con mínima de -1 ºC y Villablino conmínima de -5 ºC.

Las máximas estarán algo más suaves: 11 ºC en Astorga, 9 ºC en León y Ponferrada, y 7 ºC en Villablino.