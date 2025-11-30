leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de nieve en León. L.N

Alerta amarilla por nieve este domingo en León

Segundo fin de semana consecutivo con avisos por nevadas en la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

La provincia de León vuelve a activar las alarmas por nieve. Por segundo fin de semana consecutivo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha puesto en marcha la fase de alerta por nevadas dentro del Protocolo de Coordinación ante Situaciones Meteorológicas Extremas, debido a un nuevo episodio invernal que afectará especialmente a la Red de Carreteras del Estado.

La jornada del domingo se presenta nubosa, aunque tenderá a quedar poco nubosa por la tarde. Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones débiles en zonas de montaña, con una cota de nieve situada entre los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas descenderán en la montaña y áreas próximas, mientras que en el resto de la provincia se mantendrán sin grandes cambios. Las mínimas llegarán al final del día, con heladas débiles, localmente moderadas, y vientos de componente oeste girando a norte.

Aviso centrado en la montaña leonesa

El aviso se centra en la Cordillera Cantábrica, donde podrían acumularse más de 5 centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros, especialmente en el sector oriental. Este episodio invernal afectará a las carreteras N-621 y N-625, donde se prevén incidencias por acumulación de nieve.

La alerta estará activa desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del domingo 30 de noviembre, aunque no se descarta que se prolongue si las condiciones meteorológicas empeoran. En cuanto a las temperaturas, se espera que toda la provincia registre valores bajo cero. Astorga y León con mínimas de -3 ºC, Ponferrada con mínima de -1 ºC y Villablino conmínima de -5 ºC.

Las máximas estarán algo más suaves: 11 ºC en Astorga, 9 ºC en León y Ponferrada, y 7 ºC en Villablino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  3. 3 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  4. 4 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  5. 5 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  6. 6 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  7. 7 Se armó el Belén en Capuchinos
  8. 8 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  9. 9 Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera
  10. 10 Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Alerta amarilla por nieve este domingo en León

Alerta amarilla por nieve este domingo en León