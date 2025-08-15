La alerta amarilla y el aumento de las temperaturas no dan tregua a León La Agencia Estatal de Meteorología activa el 'aviso especial' debido a ola de calor

Los termómetros siguen en ascenso y no dan tregua a los leoneses. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla por temperaturas superiores a los 35 grados, siendo el viernes un día «excepcionalmente cálido». El aviso se mantendrá activo hasta el lunes, 18 de agosto.

Además, la provincia se encuentra en 'riesgo extremo' de incendio debido a las elevadas temperaturas y fuertes rachas de viento que se esperan que sean superiores a los 40 kilómetros hora.

En la capital, se esperan máximas de 37 grados y mínimas de 20 grados. Los vientos serán dirección sur y alcanzarán los 15 kilómetros horas, por lo que podrían dificultar las labores de extinción de los incendios activos en la provincia. No obstante, la radiación ultravioleta (UV) se situará en los nueve puntos, un nivel muy elevado con el que mantener la precaución y protección es uno de los mejores aliados.

En el resto de la provincia, se esperan temperaturas muy similares a las de a las de la capital, como es el caso de Astorga, que registrará 37 grados de máxima y 18 grados de mínima. En La Bañeza, los mercurios marcarán de máxima 38 grados y 17 grados de mínima. En Ponferrada, las temperaturas subirán hasta los 39 grados y las mínimas no descenderán de los 20 grados. En Sahagún, máximas de 37 gardos y mínimas de 20 grados. Villablino se situará en los 37 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Y, por último, en Posada de Valdeón las temperaturas serán de 35 grados de máxima y de mínima 15 grados.