Reabre un supermercado en Eras que abrirá los 365 días del año tras una reforma integral

Alcampo ha reabierto su supermercado de la calle Reyes Leoneses, en el barrio de Eras de Renueva de León, tras completar una reforma integral que ha supuesto una inversión de 1.056.000 euros y que ha transformado por completo la tienda para ofrecer un espacio más moderno, eficiente y adaptado a los nuevos hábitos de compra.

La actuación, llevada a cabo durante cinco semanas con el centro completamente cerrado, ha permitido actualizar un espacio que a partir de ahora operará los siete días de la semana, los 365 días del año, con un horario ampliado de siete de la mañana a una de la madrugada.

Un horario flexible para todos

Con esta reapertura, el establecimiento se suma al supermercado de la calle Santa Nonia, que ya funciona con este mismo horario para reforzar la apuesta de la compañía por ofrecer una compra más flexible, cercana y adaptada a su ritmo de vida.

La reforma ha incluido una insonorización integral de la sala de ventas -suelo, techo y paredes- y la instalación de un nuevo solado que proporciona una imagen moderna y que ayuda a mejorar la eficiencia energética de la tienda. También se han actualizado todas las instalaciones de climatización y electricidad, y se ha sustituido la iluminación por luminarias LED de nueva generación, que reducen el consumo energético y mejoran la experiencia de compra

El supermercado, con una superficie de sala de ventas de 500 metros cuadrados, ha renovado completamente su mobiliario, incluida la sección de frutería, que incorpora un nuevo espacio de preparación, y ha modernizado su obrador de panadería, que refuerza la calidad y frescura de los productos elaborados a diario. Asimismo, se ha renovado la línea de cajas y se amplía el surtido de productos de no alimentación, con una oferta reforzada de librería, papelería, prensa, juguetes y menaje.