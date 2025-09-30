Adif abre la puerta para que Ouigo e Iryo desembarquen en León La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo y el Ministerio de Transportes anuncia el desbloqueo

Cuando se cumplen diez años de la llegada de la alta velocidad en León, coincidiendo prácticamente con aquella efeméride del 29 de septiembre de 2015, el Ministerio de Transportes ha dado el paso que puede llevar a revolucionar aún más la línea ferroviaria entre Madrid y León.

Un aniversario que Adif celebraba como «una década de impulso a la movilidad del noroeste y norte» peninsular a través de 166 kilómetros que recorren un total de 48 viaductos -el de mayor longitud de 1.331 metros, y que cuenta con dos túneles, una base de mantenimiento y una infraestructura destacada en el triángulo de Venta de Baños.

Adif ha anunciado el desbloqueo de la segunda fase del proceso de liberalización de la alta velocidad hacia el norte de España, incluida la línea Madrid-Asturias a la que pertenece León.

Desde hace un par de años, tras el primer proceso, la opción de que otras compañías operasen en el ramal se abría hacia las estaciones de Segovia y Valladolid. Ahora el objetivo es ampliar el recorrido hacia Palencia, León, Oviedo, Avilés y Gijón.

Este martes, Transportes confirmaba que se ha enviado la documentación a los operadores -Renfe, Iryo y Ouigo- para que las compañías desarrollen sus observaciones y muestren su interés por entrar con sus trenes en esta línea.

Los siguientes plazos a cumplir tendrán lugar en el 2026. Las tres marcas pondrán sus condiciones a lo largo del próximo año una vez que se publique oficialmente el detalle para quienes quieran utilizar este eje.

Según apuntan fuentes oficiales, el proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.

El documento al que tendrán acceso las compañías tiene todas las condiciones del entramado ferroviario, el calendario de actuaciones y las reglas para acceder al proceso de liberalización, como confirmaron fuentes del gestor ferroviario a Vocento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será quien se encargue de supervisar el proceso.

Dudas en la línea de León

Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que podrían retrasar aún más el interés de compañías como Ouigo o Iryo para transportar a personas en la línea Madrid-León y, especialmente, en su objetivo final de viajar hasta Asturias.

La existencia de vías de tipo de ancho ibérico, como el existente entre León y La Robla -hasta la variante de Pajares- y en la salida desde Oviedo hasta la costa dificultan que estos competidores puedan hacer sombra a Renfe.

Los precios se desploman

Hay mucha expectación respecto a la llegada de los competidores de alta velocidad a estos corredores donde ahora solo opera Renfe, ya que ha quedado demostrado que Iryo y Ouigo han presionado a la baja los precios, además de incrementar el número de viajeros. Los datos de la CNMC de este mismo martes reflejan que la red de alta velocidad ha registrado 12 millones de pasajeros en el segundo trimestre (abril a junio), un 15% más que hace un año, sobre todo por la incorporación de los dos competidores a la ruta Madrid-Andalucía, que ha disparado los viajeros por una mayor oferta y una reducción de los precios.

En concreto, el trayecto Madrid-Sevilla aumentó el número de pasajeros un 22% en el segundo trimestre, al tiempo que redujo sus tarifas una media del 9% respecto a hace un año, según los datos de la CNMC. Lo mismo ocurrió con el Madrid-Málaga/Granada, que sumó un 14% más de viajeros, con una reducción de los precios del 1%. El trayecto Madrid-Alicante sumó un 21% de pasajeros y abarató sus tarifas un 9% en este periodo, mientras que el Madrid-Valencia creció un 7% en viajeros y redujo un 8% los precios.

