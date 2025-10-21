Un accidente entre dos coches provoca heridas a un hombre de 82 años en León Uno de los vehículos siniestrados ha chocado contra un tercero que estaba estacionado

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 11:45

Ocho minutos después de las diez de la mañana se ha producido un accidente múltiple en León, a la altura del número 2 de la avenida País Leonés.

El 112 recibía el aviso por la colisión de dos turismos, uno de los cuales ha impactado después contra una furgoneta que estaba estacionada en la calle.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 82 años con dolor de espalda y se ha avisado también a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía. Sacyl ha movilizado una ambulancia soporte vital básico pero se desconoce si ha sido necesario el traslado del hombre herido a algún centro hospitalario.