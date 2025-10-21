leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar del accidente en la avenida País Leonés. Google Street View

Un accidente entre dos coches provoca heridas a un hombre de 82 años en León

Uno de los vehículos siniestrados ha chocado contra un tercero que estaba estacionado

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 21 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Ocho minutos después de las diez de la mañana se ha producido un accidente múltiple en León, a la altura del número 2 de la avenida País Leonés.

El 112 recibía el aviso por la colisión de dos turismos, uno de los cuales ha impactado después contra una furgoneta que estaba estacionada en la calle.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 82 años con dolor de espalda y se ha avisado también a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía. Sacyl ha movilizado una ambulancia soporte vital básico pero se desconoce si ha sido necesario el traslado del hombre herido a algún centro hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  4. 4 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  5. 5 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  6. 6 Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones
  7. 7 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  8. 8 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos
  9. 9 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  10. 10 Primera intervención de VAR en la historia de la Cultural: así fue el audio del penalti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un accidente entre dos coches provoca heridas a un hombre de 82 años en León

Un accidente entre dos coches provoca heridas a un hombre de 82 años en León