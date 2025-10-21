Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este martes 21 de octubre en la calle Moisés de León

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 09:30

Una joven de 21 años ha resultado herida leve tras ser atropellada por una furgoneta en la capital leonesa. El suceso tuvo lugar a las 8:29 horas de la mañana de este martes, 21 de octubre, en la calle Moisés de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Tras recibir el aviso, el centro de coordinación movilizó a los servicios de emergencia, alertando a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios de Sacyl.

La víctima presentaba molestias en la cadera y fue atendida en el lugar del accidente y fue atendida por los servicios de emergencias. Aún se desconocen las circunstancias en las que se dio el atropello.