Trabajo retira la licencia a Servicarne, fija la «connivencia» con Embutidos Rodríguez en las altas y bajas de los 400 falsos autónomos, que quedan en el aire

Claves del «fraude» de Servicarne

-Servicarne carece de los medios materiales para llevar a cabo su objeto, en cuanto locales, maquinaria y equipos, sea en propiedad o arrendamiento, que son aportados por las empresas principales. La cooperativa no cuenta con ningún centro de trabajo productivo propio, teniendo lugar la realización de los trabajos en los centros de trabajo de las empresas principales y manipulando sus productos.

-No cuenta con los medios organizativos ni personales para llevar a cabo su objeto, pues no dispone de estructura ni de técnicos o directivos relacionados con la producción, la gestión de compras o de ventas de los productos elaborados y no decide los precios de tales productos, siendo éstas funciones de las empresas clientes.

-No dirige de forma efectiva a los socios de la cooperativa, ya que la estructura de los encargados y jefes de equipo no se relaciona en lo referido a la producción ni al trabajo diario con la dirección de la cooperativa, sino que se constituyen en auxiliares de las empresas clientes para el control y vigilancia de los socios trabajadores, configurándose como una «pantalla» que persigue, sin conseguirlo, la apariencia de organización propia.

-No se asume riesgo empresarial alguno, puesto que Servicarne cobra según el trabajo efectivamente realizado por los socios trabajadores y, una vez realizados los descuentos, traslada el resto a éstos en forma de haber mensual. El excedente es la parte no gastada de la cuota mensual de los socios- que se dedica al mantenimiento de la sede principal y de los pocos trabajadores que en ella prestan servicios, y en parte, a prestaciones sociales- no teniendo pérdidas ni beneficios.

-El «producto» que pone en el mercado es exclusivamente la fuerza de trabajo, comportándose como un mero intermediario para su suministro, no siendo una empresa cárnica, como recoge su amplio objeto social, sino una oficina que provee de trabajadores a la industria cárnica. Por tanto, no presta un servicio para la empresa cliente, sino en la empresa cliente y formando parte de ella.