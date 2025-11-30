leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo. L.N

La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa

Un boleto sellado en La Bañeza se lleva más de 700.000 euros tras una racha de escasa fortuna en la provincia

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:39

Comenta

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de León después de una temporada en la que los grandes premios parecían esquivarla. El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 29 de noviembre de 2025, ha dejado un importante pellizco en La Bañeza, donde uno de los dos boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado.

El afortunado o afortunada se llevará un premio unitario de 706.733,41 euros. El boleto premiado fue sellado en el Despacho Receptor nº 45.540 de La Bañeza (situado en la calle Reloj, 15).

La combinación ganadora del sorteo fue: 31 – 37 – 20 – 36 – 35 – 46, con el complementario 25 y reintegro 8.

Un doble agraciado

El otro boleto de Primera Categoría se validó en Almoradí (Alicante). Además, el sorteo dejó también dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) en San Asensio (La Rioja) y en Madrid.

La administración bañezana, habituada a repartir premios menores durante el año pero esta noticia rompe una larga racha sin grandes recompensas para la provincia. León llevaba semanas sin aparecer entre las provincias agraciadas con premios de primera magnitud en los sorteos nacionales.

