Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Una mujer de 70 años, atropellada en La Bañeza

Los hechos han tenido lugar a las 18:45 horas de la tarde de este martes, 14 de octubre

León

Martes, 14 de octubre 2025, 20:11

Una mujer de 70 años ha sido atendida por los servicios de emergencia tras ser atropellada en La Bañeza.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 18:45 horas de este martes, 14 de octubre, que alertaba de un atropello ocurrido en la carretera de La Coruña, a la altura del número 86, en la entrada desde la N-VI en sentido Astorga.

Según ha informado el propio centro de coordinación, el aviso fue trasladado a Sacyl, a la Policía Local de La Bañeza y a la Guardia Civil de León. Por el momento, se desconoce si la mujer ha sido finalmente trasladada a un centro hospitalario.

