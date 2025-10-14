Una mujer de 70 años, atropellada en La Bañeza Los hechos han tenido lugar a las 18:45 horas de la tarde de este martes, 14 de octubre

Una mujer de 70 años ha sido atendida por los servicios de emergencia tras ser atropellada en La Bañeza.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 18:45 horas de este martes, 14 de octubre, que alertaba de un atropello ocurrido en la carretera de La Coruña, a la altura del número 86, en la entrada desde la N-VI en sentido Astorga.

Según ha informado el propio centro de coordinación, el aviso fue trasladado a Sacyl, a la Policía Local de La Bañeza y a la Guardia Civil de León. Por el momento, se desconoce si la mujer ha sido finalmente trasladada a un centro hospitalario.