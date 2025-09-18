Exigen retomar la negociación laboral tras dos meses de silencio en la Azucarera de La Bañeza La organización sindical UGT-Fica recuerda que la empresa se comprometió a volver a reunirse para ofrecer propuestas que ayudasen a la reindustrialización de la comarca

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León exigió este jueves que se retomen las reuniones de la Fundación Anclaje para el cierre de la planta de Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza.

Según recordaron desde el sindicato, han pasado más de dos meses desde la última reunión, en la que Azucarera adquirió un compromiso de soluciones industriales para paliar el «golpe» para la comarca de La Bañeza que ha supuesto el cierre de su planta. El compromiso fue que el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje volvería a reunirse para escuchar propuestas de la empresa que ayudasen a un proceso de reindustrialización. Sin embargo, a día de hoy «no hay indicios de que esa reunión tenga previsión».

UGT FICA de Castilla y León solicitó formalmente que se retome este grupo de trabajo de la Fundación Anclaje con el fin de conseguir «las mejores soluciones para el tejido empresarial y socioeconómico de la provincia de León», después de Azucarera haya mostrado «una falta total de ética y moral, además de una lamentable gestión».

«Desde que la empresa anunciara la restructuración que desembocó en el cierre de la fábrica de La Bañeza, todo ha sido un despropósito y un auténtico circo, en el que Azucarera ha demostrado que se ha reído de todos», aseguró la secretaria general de UGT Fica Castilla y León, Sandra Vega, quien lamentó la «falta de compromiso, de moralidad y de ética en una gestión deleznable que ha dejado una importante herida en el tejido económico de La Bañeza y de toda la provincia de León».

Formar un grupo de trabajo

Así, tras esperar «un tiempo más que prudencial, sin obtener respuesta de la Junta de Castilla León», UGT Fica reclamó formalmente retomar los trabajos del Grupo. Una reclamación que formula directamente al Gobierno autonómico, ya que «la mesa de la Fundación Anclaje solo puede ser convocada por la Junta, a la que le recordó «la responsabilidad que tiene con León para salvaguardar el tejido económico e industrial de la provincia».

En este sentido, Sandra Vega puso de relieve que, en el conflicto de Azucarera, que la Junta «apoyó verbalmente» a La Bañeza pero realmente «fueron palabras vacías con falta de soluciones reales y apuntando al Gobierno Central como responsable del futuro de la planta». Tras el cierre de la planta bañezana, Vega insistió hoy en que la Junta «debe procurar buscar alternativas y soluciones para comarca», que se ha visto «gravemente afectada» por el cierre de la planta y tratar de «atraer posibles alternativas».

Por este motivo, el sindicato confirmó que, a partir de ahora, el grupo de trabajo contará con la participación del Secretario General de UGT Fica León, Rene Rodríguez, ya que «el mayor impacto del proceso de restructuración y concentración donde realmente ha creado un grave problema industrial es en La Bañeza».