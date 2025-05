Compromiso institucional en León para la supervivencia de La Azucarera de La Bañeza

Leonoticias León Jueves, 22 de mayo 2025, 13:59 Comenta Compartir

Compromiso institucional en la provincia de León con los trabajadores de La Azucarera de La Bañeza que se enfrenta a ERE. La planta lleva en funcionamiento desde el año 1931 y que emplea a unas 160 personas en campaña.

El primero en recibir a los representantes de los trabajadores fue el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que mostró su «total apoyo». El presidente provincial aseguró que «no vamos a renunciar a defender la planta de La Bañeza »ya que es «vital» para el medio rural en el que se asienta.

Así lo dijo durante su comparecencia, junto al secretario del comité de empresa, Miguel Santos. «Nuestro apoyo es absoluto e incondicional. Esta es una planta que lleva funcionando desde el año 1931, actualizada a nivel de tecnología para poder producir, incluso, el doble, de lo que produce hoy en día,», recordó Álvarez Courel, quien insistió en que la provincia de León es la que más remolacha genera y de ella dependen más de 1.000 familias.

«Lo que estamos defendiendo es frenar la despoblación en el medio rural. No hay nada mejor que producir cerca de donde tienes la central de transformación, en este caso la Azucarera, y producir la gran cantidad de remolacha que produce León», añadió.

La compañía no solo genera puestos directos en la propia fábrica, en torno a un centenar, sino que a ello se suman los agricultores que producen y recogen la remolacha, empresas de logística, de transporte o de venta de fitosanitarios. «Por tanto tenemos claro que el conjunto del cultivo de la remolacha y procesamiento, a través de la Azucarera, debe seguir. Vamos a pelear, y mucho, para que ese ERE afecte a las menores personas y las condiciones sean las adecuadas. No vamos a renunciar nunca a defender la fabrica de La Bañeza, que debe seguir existiendo», remarcó el presidente.

Todos los grupos políticos de la Diputación de León llevarán al próximo pleno, la semana que viene, una declaración institucional «en la que haremos defensa de unidad», señaló Álvarez Courel.

Piden ayuda a todas las administraciones para «proteger» al sector

Por su parte el secretario del comité de empresa, dijo que están muy preocupados por el posible alcance de ese Expediente, del que todavía no tienen detalles. Hoy hay una reunión intercentros en Madrid, donde se fijará la fecha de la primera reunión negociadora con la compañía. «Ésta es la última planta queda en nuestra provincia después de otros cierres», recordó Santos, quien remarcó que «nuestro sector no es solo el industrial de la transformación, afecta al medio rural por la producción de remolacha. Somos los mayores productores de España, con regadíos e inversiones muy importantes, y genera asentamiento de población. Hay que proteger esta fábrica. poner en valor la capacidad que tenemos de crecer y duplicar la producción en una instalación moderna», dijo. Añadió que cuentan con la ventaja de tener los cultivos al lado, lo que rebaja costes.

Santos también reclamó a todas las administraciones, incluso las europeas, que tomen cartas en el asunto, ya que el problema está en el mercado internacional y la caída de precios, que hará que se siembre menos remolacha porque los precios no son atractivos. Además hay «competencia desleal» por la entrada de azúcar de terceros países. «Queremos demandar a todas las administraciones que protejan el sector porque no se puede permitir que esté entrando azúcar de terceros países que no cumplen las mismas condiciones de producción, tanto a nivel medioambiental como laboral, y que es un grave perjuicio», terminó.

Apoyo desde la Junta

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Fidentino Reyero, también recibieron a una representación del comité de empresa de La Azucarera de La Bañeza, ante el reciente anuncio de ERE que podría afectar a la planta leonesa.

«Les hemos hecho llegar el apoyo al sector, a la planta y a los trabajadores y vamos a pedir a la empresa la mayor responsabilidad en cuanto a la reducción de empleos que tienen planteada y en cuanto al futuro del sector del azúcar en la provincia de León», ha señalado el delegado territorial.

Ampliar Reunión con la Junta.

En el encuentro también ha participado el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejala Elena Baílez, quienes han insistido en la importancia de esta industria en la comarca.