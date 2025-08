Las aguas de La Bañeza, a debate a causa de un incremento del 85% UPL critica al PP del municipio por la subida del precio, cuando se trata de «un bien de primera necesidad, no un lujo, y un derecho humano»

Paula Hernández León Domingo, 3 de agosto 2025, 09:19

La Bañeza y sus partidos políticos están en pie de guerra. El punto de discordia son las aguas del municipio y el incremento del precio de aquellas, «a partir del 21% para la tasa mínima, que puede llegar hasta el 85% en los tramos de consumo más altos», según indican desde UPL.

El alcalde de la localidad leonesa, Javier Carrera, afirma que «en el pleno celebrado este jueves, 31 de julio, se esperó la participación del partido leonesista, que no llegó ni a presentarse para debatir sobre el asunto». Considera, asimismo, el presidente del Partido Popular en la citada localidad que «esta no es una forma de debatir, y mucho menos de dialogar». Desde UPL indican que el «PP no ha esperado a la toma de posesión del nuevo concejal, Roberto Caraicedo, sin ofrecer la oportunidad de haberse pronunciado y votado esta medida», a la que califican como subida «desmesurada e injustificada».

El alcalde explica a este medio que «la deuda que indican desde UPL viene de 2017, cuando se pidió un préstamo a la empresa Aqualia para construir un Edar. El débito ha ido incrementándose con el tiempo, por lo que nosotros hemos tenido que negociar con la empresa y actualizar los precios».

Carrera prosigue en su exposición: «Fue el gobierno del 2018, del PSOE, el que llevó a pleno esta propuesta, y la dejó sobre la mesa. Nosotros la hemos retomado, llegando a un acuerdo con la empresa para que las tarifas y las tasas se ajusten a las del mercado y trabajar por los ciudadanos y por un precio justo». De este modo, el incremento trata de saldar la deuda del municipio y, según el mandatario bañezano, Javier Carrera, los datos ofrecidos por el partido leonesista «no son correctos».

Tras dos legislaturas, primero, PSOE, y luego, PP, ha sido este último quien ha llegado a un acuerdo con la empresa Aqualia para solucionar el problema, que se llevaba arrastrando casi nueve años. El alcalde de La Bañeza indica que el partido leonesista «busca el voto y no el bien del ciudadano», alegando también que «no dejan de amedrentar a compañeros del PP».