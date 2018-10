Sara Carbonero defiende a Juanma Castaño, acusado de hacer comentarios machistas Sara Carbonero. / Instagram La presentadora desvela que Iker Casillas ha cambiado mucho su forma de vestir desde que está con ella EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 13:08

Sara Carbonero se ha plantado en Madrid para acudir al evento de Cortefiel, firma de la que es imagen. Allí ha coincidido con Andrés Velencoso, también imagen de la marca. Entre los temas de los que ha hablado la periodista estaban los comentarios desafortunados de Juanma Castaño, en los que dijo que los futbolistas no pueden cuidar a sus hijos por las noches porque tienen que descansar. La presentadora ha querido defenderle: «No he escuchado sus declaraciones, aunque sí estoy al tanto, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que ver cómo lo dijo porque esa frase puede tener muchos matices», comenta la mujer de Iker Casillas a 'Semana', además de añadir: «A mí me cuesta creer que Juanma dijera algo así porque hemos sido compañeros, hemos viajado mucho y hemos tenido muchas conversaciones y no me parece un chico machista para nada. Yo lo único que puedo decir es que yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad con los hijos, que todos los hombres, independientemente de su profesión, lo hacen y ni Juanma ni nadie puede saber lo que pasa en otras casas. Pero insisto, yo te digo que lo he conocido, lo he tratado y nunca he oído un comentario así, todo lo contrario, él todo el día está con sus hijos, lo veo un padrazo, así que no sé en qué momento lo dijo».

En su visita a Madrid, ha mantenido una conversación con 'LOC' en la que ha hablado de los estilismos de su marido: «Sí, es verdad que me hace bastante caso y ha cambiado mucho su forma de vestir. Pero Iker es una persona que no le da excesiva importancia a la ropa. Sabe que hay que ir bien a los sitios, pero su cabeza está centrada en el fútbol. Eso lo entiendo y lo respeto. Le quiero como es. Pero hay veces que sí le digo que lo que lleva puesto no pega y que a dónde va».