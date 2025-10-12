Cendón acusa al PP de «mentir» sobre los talleres de Renfe y la ley de movilidad El secretario general del PSOE de León acusa al PP de «difundir bulos sobre la Ley de Movilidad Sostenible» y defiende el «compromiso» del Gobierno central con el transporte público, el medio rural y la lucha contra la emergencia climática

Leonoticias León Domingo, 12 de octubre 2025, 19:20

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha respondido con firmeza a las acusaciones de las diputadas del Partido Popular Ester Muñoz y Silvia Franco, a las que ha acusado de «mentir deliberadamente para confundir a los leoneses y esconder el fracaso político de su partido».

«El PP intentó tumbar una ley buena para la gente, la Ley de Movilidad Sostenible, que mejora el transporte público y protege los derechos de los usuarios, especialmente en el medio rural. Fracasaron en el Congreso y ahora vuelven a su estrategia habitual: el bulo, la manipulación y el desprecio por León», ha afirmado Cendón.

El líder socialista ha insistido en que «la Ley de Movilidad Sostenible no elimina ninguna parada» y ha recordado que tanto el texto legal como las declaraciones del Ministerio de Transportes son claros: «ningún municipio perderá su servicio de autobús».

Cendón también ha acusado la ausencia del PP en la cumbre contra la emergencia climática celebrada en Ponferrada, «una cita clave para avanzar en la protección del territorio, especialmente en una provincia que fue la más castigada por los incendios del pasado verano».

«Inversiones» para León

El político leonés ha anunciado, además, que el próximo martes se debatirán en el Congreso las inversiones del Gobierno de España en la provincia, «un debate que volverá a poner de relieve la diferencia entre un Ejecutivo que cumple y un PP que recorta». «El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja con hechos, con presupuestos y con compromiso. León necesita soluciones, no ruido», ha afirmado.

El PSOE de León ha lamentado que, una vez más, el Partido Popular intente confundir a la ciudadanía y crear alarma sobre los talleres de Renfe en León, «cuando la realidad es muy diferente: el Gobierno de España está invirtiendo, modernizando y garantizando su futuro».

El diputado nacional socialista ha explicado que, desde 2024, los talleres de Renfe en León han recibido nuevas inversiones, financiación pública y un incremento sostenido de su carga de trabajo, lo que demuestra el compromiso firme del Ejecutivo con la industria ferroviaria pública y con el empleo estable en la provincia.