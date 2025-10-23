leonoticias - Noticias de León y provincia

Romeo Becham en una foto colgada en sus redes sociales. IG

La fotografía que vuelve a unir a Romeo Beckham y Kim Turnball

Una publicación del hijo de Victoria Bechkam en redes confirma la segunda oportunidad de la joven pareja

Joaquina Dueñas

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:02

Romeo Beckham ha publicado en sus stories de Instagram un selfie en blanco y negro junto a la que creíamos su exnovia, Kim Turnball. Una imagen que se ha interpretado como la confirmación de que la pareja se habría dado una segunda oportunidad. En ella parecen los dos bien abrigados, con gorro y chaqueta de cuero él y con una gran bufanda de cuadros ella. Antes de este gesto, el hijo de Victoria Beckham ya había desatado los primeros rumores de acercamiento al dar 'me gusta' a una publicación de la modelo el pasado septiembre. Además, también comentó con un emoticono de cara derretida una foto en bikini que la joven publicó en octubre.

Romeo y Kim rompieron el pasado junio, después de siete meses juntos. Poco más de medio año en el que la modelo se vio señalada como la causante del distanciamiento entre Brooklyn Beckham, con quien habría tenido un affaire con anterioridad, y su familia. Un extremo que no dudó en desmentir afirmando que nunca había estado involucrada románticamente con el hermano de su novio y que no había ocurrido nada más que «una amistad escolar a los 16 años».

En este sentido, la separación de Romeo y Kim no propició ningún acercamiento de Romeo con su familia. De hecho, el pasado 2 de agosto, Romeo y su esposa, Nicola Peltz, celebraron una segunda boda a la que no estuvieron invitados los Beckham. Recientemente, fuentes cercanas a Broklyn han expresado al 'US Weekly' que «no tiene interés en arreglar las cosas en este momento» con sus padres. «Se enfoca en vivir una existencia libre de conflictos y ha construido junto a Peltz su propio entorno, donde ambos se muestran satisfechos», han explicado.

