Casado toca la puerta del votante de Vox y se propone «reenamorarlo» El líder de los populares se apoya en Aznar para vender al electorado la vuelta del PP a sus esencias frente a los competidores en la derecha NURIA VEGA Madrid Viernes, 12 abril 2019, 16:19

Pablo Casado estrena la campaña electoral con una llamada directa al votante de la derecha que tiene a Vox en sus pensamientos. El candidato del PP se ha propuesto «reenamorar» a ese elector que decidió abandonar las siglas del partido y que ahora se refugia en Ciudadanos y en la formación de Santiago Abascal. Todo el esfuerzo de los últimos meses, ha dado a entender, ha ido encaminado a alumbrar un proyecto «renovado, ambicioso, sin complejos» con el que pasar, además, la página de la corrupción. Y, a dos semanas de que se abran las urnas, el líder de los populares no entiende las razones para que quien se fue no vuelva a «casa». «Regeneración, seguridad, bajada de impuestos, libertad, defensa de la familia y unidad nacional. Votantes de otros partidos de centro derecha, ¿echan en falta algo en este discurso, en este programa, en este equipo?», ha preguntado.

Su primera parada ha sido Oviedo, donde según la última encuesta de GAD3 para este periódico, Vox podría obtener uno de los siete escaños en liza y el PP perder un diputado o incluso dos. En cuestión de horas, casualidades de campaña, Abascal tomará el relevo de Casado en la capital asturiana. También realizará una ofrenda a la virgen en Covadonga. «Yo soy el único candidato -ha contrarrestado el líder del PP- que visita todas las autonomías, (…) es difícil no coincidir conmigo. Ahora, mi rival es Sánchez y lo único que le he dicho al señor Abascal es que sea un poco más agradecido con el partido que tan bien le ha tratado durante 20 años y que tanto defendió a toda su familia».

Ese es el terreno, el de la derecha, en el que el PP libra la auténtica batalla de estas elecciones. Y los populares reconocen con su estrategia que toda ayuda es poca. En la campaña «racimo» que ha diseñado Génova, con dirigentes desplegados simultáneamente por todo el territorio nacional, el expresidente José María Aznar tiene un protagonismo destacado. Esta tarde, a las siete, arropará a Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona. Y en la recta final para el 28-A reaparecerá en Almería, Burgos y Albacete para intentar neutralizar el tirón de Vox en estas plazas.

Fuentes del PP trasladan que el discurso del exjefe del Ejecutivo es una apelación «al corazón» del nicho electoral de Abascal. Aznar es también quien más claro ha confrontado con Vox en las últimas semanas. «A mí nadie me dice a la cara lo de derechita cobarde, porque no me aguanta la mirada», replicó en un mitin en Valencia el pasado 27 de marzo.

Las dos almas

Pero hoy también es el turno de reaparición de otro expresidente, Mariano Rajoy. Su participación en la campaña será más modesta. Aunque no se descarta su presencia en territorios como el valenciano, por ahora tiene programados actos esta tarde y mañana en Galicia. En Pontevedra, su exministra y amiga personal Ana Pastor le ha reclamado para un mitin a las ocho junto al dirigente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha reivindicado este viernes su «legado» y ha puesto su gestión como ejemplo frente al PSOE de Pedro Sánchez.

Rajoy representa a otro sector del PP. Uno que se reconoce moderado y de centro y que no se siente del todo cómodo con la cercanía de la actual dirección a los postulados de Aznar.