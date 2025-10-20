La Virgen y Atlético Bembibre regresan a la senda de la victoria

Borja Pérez Lunes, 20 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El fin de semana ha vuelto a dejar contraste de sensaciones entre los equipos de la provincia. La cara más positiva la pusieron La Virgen y el Atlético Bembibre con dos triunfos muy importantes a domicilio, además de Clínica Ponferrada SDP y BF León que hicieron lo propio.

La jornada dejó peores sensaciones para Júpiter y Atlético Bembibre, que no lograron puntuar. El Olímpico de León se quedó en el empate sin goles y el Caja Rural Cleba descansó.

Numancia 'B' 0-1 La Virgen

La Virgen logró recuperar la sonrisa y lo hizo lejos de casa, volviendo a demostrar una fiabilidad mayor a la vista en Los Dominicos, como ya se demostró la temporada pasada. Fue un partido donde prevaleció la paciencia y la concentración, aguardando el momento oportuno hasta que, en el minuto 82, Hugo Álvarez, salido desde el banquillo, puso el único tanto para confirmar el triunfo verdiblanco.

Con el triunfo, los de Nanín vuelven a escalar puestos en la tabla, acercándose a los puestos de playoff para seguir, un año más, intentando soñar con un objetivo que, a día de hoy, sigue siendo utópica en la entidad virginiana.

CD Villaralbo 0-1 Atlético Bembibre

Tres jornadas después, el Atlético Bembibre también volvió a la senda del triunfo. Los del Bierzo Alto, que tras un inicio destacable de temporada se habían sumergido en una mala dinámica, lograron disipar las dudas con una victoria trabaja por la mínima ante el CD Villaralbo.

Fue Álex González el protagonista del primer y único tanto del encuentro, al filo del ecuador de la primera mitad, para después pasar a cerrar filas y resistir las embestidas del Villaralbo hasta acabar ganando el duelo. De esta forma, con diez puntos, se sitúan en la media tabla.

Júpiter 2-3 SD Almazán

Partido de locura el que tuvo el Júpiter en la tarde del domingo y que acabó con la derrota por la mínima del filial culturalista. El equipo de Pallide se puso por debajo en los primeros minutos, logró recomponerse por medio de Choco, pero, quizás el gol más doloroso llegó justo antes del descanso. Aun así, Aznar consiguió volver a igualar la contienda hasta que, a falta de cinco minutos, la SD Almazán golpeó definitivamente.

Con esto, los leoneses suman su segunda derrota consecutiva, que provoca una situación complicada en la tabla con tan solo seis puntosa en siete jornadas, dos puntos por encima del Villaralbo, que marca la entrada a la zona de descenso.

Atlético Tordesillas 2-0 Atlético Mansillés

No pudo alargar más su gran racha el Atlético Mansillés, que cayó en su visita a uno de los principales favoritos de la categoría. El conjunto de José Ángel Montaña empezó a remolque desde el minuto diez de partido y nunca logró empatar, menos aún tras el segundo tanto de los locales a la vuelta del descanso.

No obstante, el colchón de los de Mansilla de las Mulas es amplio respecto a su objetivo prioritario y, de hecho, los leoneses se mantienen en la sexta plaza de la tabla, manteniendo su inicio soñado de competición.

Olímpico de León 0-0 Atlético de Madrid

No logró el Olímpico de León-ULE perforar la meta del Atlético de Madrid en los noventa minutos del encuentro de la jornada 7 de la segunda RFEF femenina. Lo intentaba de todas las formas posibles en un partido, que sl bien no tenía un ritmo demasiado alto ni ocasiones clarisimas, veía como varias veces los palos evitaban los tantos de ambos equipos.

La parte más intensa del duelo llegaba en los minutos finales del mismo donde cualquier equipo pudo llevarse los tres puntos. Un disparo con el tiempo casi finalizado de Vero Sotillo a la cruceta y otro posterior del Atlético de Madrid al palo derecho de la meta de Natalia ponían el punto final a un partido que tenia como nota negativa la lesión de Inés Cuesta.

CB Arxii 57-98 BF León

Nueva victoria para un BF León que empieza a tomarle la medida a la competición. Las leonesas, en su tercera jornada liguera y tras estrenar su casillero de victoria en el segundo encuentro, volvieron a imponerse con solvencia al C.B. Arxil pontevedrés.

El dominio fue total por parte de las visitantes, con doce puntos de renta ya en el primer cuarto y otros doce en el segundo, llegando al descanso con el encuentro prácticamente sentenciado. Julia Martínez, Lucía Rodríguez y Katiana Benitez encabezaron la primera posición de puntuaciones con trece cada una de ellas.

Clínica Ponferrada SDP 89-77 Cáceres

El Clínica Ponferrada SDP tiró de épica para imponerse a Cáceres en el Lydia Valentín. Los bercianos fueron a remolque durante todo el encuentro, aunque con marcadores muy ajustados, y fue en el último cuarto cuando destaparon el tarro de las esencias para pasar del 58-66 al definitivo 89-77 con el que se cerró el choque.

Con esta victoria, el cuadro de Oriol Pozo se levanta de la derrota ante el Córdoba y, con cinco puntos, se mantiene en lo alto de una clasificación que, un año más, apunta a ser tremendamente igualada.