El equipo español celebra el pase a la final de la Copa Davis. Afp
Copa Davis | Semifinales

España, otra machada y a la final de la Copa Davis

Los triunfos de Carreño y del dobles Granollers-Martínez clasifican a España a la undécima final de su historia

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:40

Y sonó el '¡Que viva España!' en Bolonia. España, contra todo pronóstico, está en la final de la Copa Davis. Las victorias de Pablo Carreño ante Jan-Lennard Struff y de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles hacen soñar a España con su séptima Ensaladera. Será ante Italia, la anfitriona, este domingo a partir de las 15:00 en Bolonia.

Los hombres de David Ferrer necesitarán otra gesta, la enésima en una semana de luchar a contracorriente y romper quinielas. Nadie daba un euro porque el equipo compuesto por Jaume Munar, Carreño, Granollers y Martínez estuviera en la gran final, pero ellos se han encargado de contradecir a todos. La baja de Carlos Alcaraz a última hora unió más al grupo y estos se han ganado por derecho propio optar a una Copa Davis difícil, pero no imposible.

El sábado comenzó con el resarcimiento de un Pablo Carreño que hizo un buen partido ante la República Checa, pero que se quedó con la espinita de no conseguir el triunfo. El asturiano se quitó el mal sabor de boca derribando a un gigante como Struff (6-4 y 7-6 (6)) con el gustazo, además, de una remontada final de locura. El alemán tuvo un 6-1 a favor en el desempate del tercer set, pero Carreño salvó los cinco puntos de parcial y se apuntó los siete puntos finales para firmar otra victoria heroica en su carrera.

Carreño consiguió el quinto punto contra Dinamarca en la eliminatoria de septiembre y fue clave para evitar que España se quedara al borde del precipicio contra Alemania, que era consciente que en el Alexander Zverev-Jaume Munar tenía mucha ventaja.

La victoria de Carreño permitió a Munar salir con mucha menos presión y el balear rozó la gesta ante Zverev, que necesitó de dos desempates para igualar la eliminatoria (7-6 (2) y 7-6 (5)). Un completo experto en esta superficie, con dos títulos de maestro a sus espaldas, el germano cumplió con sus deberes y puso toda la responsabilidad en el dobles de Kevin Krawietz y Tim Puetz, la sexta mejor pareja del ranking y los autores de la épica victoria ante Argentina en la que salvaron varios puntos de partido.

Los alemanes, sin embargo, tenían enfrente a Pedro Martínez, el talismán de la Copa Davis, autor de las cuatro victorias en dobles de la selección este año, y acompañado por un exultante Granollers, que opta a su cuarta Copa Davis este domingo tras las de 2008, 2011 y 2019.

Los españoles se llevaron el primer set con mucha autoridad, pero nunca podían confiarse ante Krawietz y Puetz, que respondieron llevándose el segundo y con la sensación de que ellos llegaban como favoritos al tercero y definitivo.

No obstante, el hecho de comenzar sacando supuso una ventaja fundamental para Granollers y Martínez, que fueron los primeros en vislumbrar pelotas de 'break' cuando dominaban con 2-1 a favor. Cuando rompieron, tras el enésimo gran punto de Martínez, que se está convirtiendo en un especialista de esta disciplina, el partido parecía estar en el bolsillo, pero los alemanes se guardaron una última vida.

Exultantes

Con 3-1 y 15-30, Krawietz tuvo un punto para generar dos bolas de rotura, pero su remate a placer se fue al muro. Zverev, que veía impaciente el partido desde el banquillo, agachó la cabeza, sabiendo que la oportunidad de ganar la Davis se estaba escapando y que su esfuerzo de venir a Bolonia, casi contra su voluntad porque no le gusta este formato, iba a ser en vano.

Cuando a Granollers le tocó sentenciar con su servicio, Alemania esta vez sí olió la pelota de 'break', pero el catalán encadenó dos saques directos y el primer punto de partido Martínez lo martilleó en la red.

«Solo puedo estar feliz por ellos», admitió un exultante David Ferrer minutos después de confirmarse la gesta del equipo español. Once finales en esta competición y la posibilidad de añadir un séptimo título a las vitrinas. Difícil contra Italia y en su feudo, sí, imposible, nunca. Estos chicos se han encargado de demostrarlo durante todo el 2025.

