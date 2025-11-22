leonoticias - Noticias de León y provincia

Pablo Carreño celebra la victoria. Afp
Semifinales | Copa Davis

Carreño pone a España a un paso de la final

El asturiano doblega a Struff, remontando un 6-1 en contra en el desempate del segundo set y pone a España a una victoria de la final contra Italia

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

Quién le hubiera dicho al equipo de David Ferrer que el sábado estaría a un punto de clasificarse a la final de la Copa Davis. Pero esta es la magia de la competición.

Pablo Carreño, que no ganaba un partido a nivel ATP desde la eliminatoria con Dinamarca en septiembre, batió a Jan-Lennard Struff (6-4 y 7-6 (6)) y hace reales las opciones de España de optar a la séptima Ensaladera este domingo contra Italia.

El de Gijón, héroe contra los daneses al convertir el quinto punto en la remontada, se resarció de la derrota contra la República Checa tumbando al sacador alemán Struff.

Le tenía tomada la medida Carreño, que le había ganado en tres de los cuatro enfrentamientos que habían tenido, pero el último, en 2020, quedaba muy lejos. Aun así, Ferrer volvió a confiar en el veterano de 34 años y este no le defraudó.

Carreño se recuperó de una rotura en contra en el primer set y salvó las dos pelotas de 'break' que tuvo en el segundo hasta un 5-4 a favor en el que no pudo convertir ninguno de los tres puntos de partido que tuvo sobre el saque del alemán.

Struff forzó el desempate y se colocó 6-1, con cinco pelotas para forzar un tercero, pero Carreño resurgió. Si alguien podía perder tal ventaja era el germano, acostumbrado a desgracias de este estilo y si alguien podía levantarlo era Carreño, que se apuntó los últimos siete puntos y dejar en manos de sus compañeros la primera final en la competición desde 2019 y en la que ya espera la Italia de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli tras vencer a Bélgica.

Ahora la responsabilidad pasa a Jaume Munar, que se enfrentará al tercer mejor tenista del mundo, Alexander Zverev, a priori gran favorito. De no ganar el balear, la final estaría en el dobles que disputarán Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Kevin Krawietz y Tim Puetz.

