El Arenas de Getxo amarga el debut de Nafti ante un Toralín incendiado

Borja Pérez Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Nada salió como se esperaba en el estreno de Mehdi Nafti en El Toralín como técnico de la Deportiva. Todo empezó torcido con la lesión de Borja Valle y el tempranero gol del Arenas de Getxo y, aunque parecía haber reacción, los vascos hicieron méritos para acabar llevándose su primera victoria lejos de su feudo (1-2) que, además, les sirve para salir del descenso y acercar a los bercianos a la zona roja de la tabla.

Todo ello, ante un Toralín que mostró su enfado desde el principio del choque con la directiva, con cánticos de «directiva dimisión», entre otros, manifestando su malestar por la gestión del club, especialmente centrada en la temprana destitución de Estévez.

SD Ponferradina Ángel; Andújar, Boris Moltenis, Novoa, Andoni López; Undabarrena, Frimpong (Aguilar, min. 72); Borja Vázquez (Sergio Benito, min. 88), Borja Valle (Mula, min. 15), Xemi; Cortés (Keita, min. 72) 1 - 2 Arenas de Getxo Pena; Sillero, Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Hidalgo, Sustatxa (Borikó, min. 82), Zabala; Troncho, Álvaro Vázquez (Verde, min. 77), Diocou Goles 0-1, min. 14, Álvaro Vázquez; 1-1, min. 17, Xemi; 1-2, min. 88, Hidalgo.

Árbitro García Riesgo. Amonestó a Andújar y Cortés por parte de la Deportiva y a Paul Álvarez y Borikó por parte del Arenas de Getxo. Expulsó a Andújar.

incidencias Estadio Municipal El Toralín. Jornada 14 del grupo I de la Primera RFEF.

El estreno de Mehdi Nafti llegó sin grandes variaciones en el once, manteniendo un equilibrio con lo que venía planteando Estévez, optando también por Ángel Jiménez bajo palos y Nóvoa de lateral diestro.

Como podría esperarse fruto del escaso tiempo de trabajo del nuevo técnico al frente del equipo, el inicio no reflejó grandes variaciones a nivel futbolístico. De hecho, fue el Arenas de Getxo quien sumó los primeros acercamiento, sirviendo esto de advertencia de la complejidad del envite.

Un inicio que tuvo de todo

El estreno de Nafti en El Toralín fue tan complejo como la propia situación que atraviesa el club blanquiazul actualmente. Y es que, en medio de los cánticos del público contra la directiva y el director deportiva, Borja Valle se echó al césped, poniendo fin al partido a los diez minutos de haberlo iniciado.

Y ahí, en el escaso tramo de inferioridad entre que salió el capitán y entró Mula, el Arenas de Getxo lo aprovechó para poner el primer gol por medio de Álvaro Vázquez. Con las dudas posteriores y la tardanza en reiniciar ante la inoperancia del FVS (El VAR de Primera RFEF), el guion parecía difícil de empeorar.

Sin embargo, la Deportiva, lejos de venirse abajo, cambió el chip y, en tan solo una jugada, Xemi conseguiría poner el empate en el encuentro. A partir de ahí, los ponferradinos mantuvieron el arreón durante unos minutos -y Mula tuvo una clarísima que mandó fuera-, pero, de nuevo, antes del descanso, fue el Arenas de Getxo quien volvió a dominar la contienda, con ocasiones claras para volver a adelantarse, aunque manteniendo el empate hasta el pitido del colegiado que mandó a los jugadores a vestuarios.

El Arenas vuelve a dominar

La reanudación tampoco exhibió una mejoría de los bercianos, que de nuevo corrieron detrás de un conjunto vizcaíno más sólido y centrado en sus ataques. Por medio de Baba e Hidalgo sumarían sendos disparos, incomodando la meta de Ángel.

Sin reacción desde los banquillos, los visitantes siguieron creciendo, respaldados por la posibilidad de conseguir el triunfo que aparecía en cada una de sus acciones de ataque. Tuvo que intervenir Ángel Jiménez para evitar el empate y, en ese momento, Nafti optó por empezar a insuflar aire fresco a su equipo.

A pesar de no conseguir volcar tanto como les gustaría el partido hacia la meta del Arenas, lo que se le pediría a una Deportiva en condiciones normales, sí sumaron los de Nafti algunas opciones como la que tuvo Xemi a través de un remate de cabeza que obligó a estirarse a Anartz.

Si por fútbol parecía difícil el triunfo deportivista, Andújar lo complicó aún más tras una entrada que supuso la expulsión del central en la recta final del choque. Y ahí, cuando ya un empate parecía suficiente premio, apareció Hidalgo para poner el segundo del conjunto vasco y amargar por completo el debut de Mehdi Nafti. Nada salió como se esperaba.