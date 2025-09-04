Mundiales, oros olímpicos, Tours e historias de superación: estos son los ponentes del FID 2025 Iker Casillas, Alberto Contador, Mireia Belmonte y Paul Montiel dan forma a este evento, que se celebra del 25 al 27 de septiembre, que busca ser «legado» de la ciudad

Es una de las citas clave en el mes de septiembre. El deporte en León sabe que tiene una cita ineludible con el Foro Internacional del Deporte que, en su novena edición, unirá en León historias de superación, medallas olímpicas, títulos del Tour del Francia, Champions League y Mundiales.

Del 25 al 27 de septiembre, el Auditorio de León acogerá tres jornadas donde el deporte ocupará la primera plana de la actualidad leonesa. El dos veces campeón del Tour de Francia Alberto Contador abrirá fuego el 25 de septiembre, dejando paso el viernes 26 al exportero del Real Madrid y la selección española, Iker Casillas. El sábado 27 tendrá una doble cita: la campeona mundial y olímpica de natación Mireia Belmonte, y el deportista adaptado Paul Montiel con su increíble historia vital.

«León se vuelve a convertir así en la capital del deporte, promocionando los valores y el deporte a la par que la ciudad», ha destacado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria. Porque este evento, destaca el representante de Abanca - principal patrocinador del FID -, Marcos Lamas, es fruto de la colaboración para permitir que «no haya que irse a Londres o a París para ver algo así, sino que puede hacerse en León».

Crear legado

Es un evento que ha crecido en los últimos años, algo que expone el vicerrector de Deportes de la Universidad de León, Diego Soto, que explica que algunos de los alumnos internacionales que estudiarán este año en la capital leonesa «conocían el FID y querían asistir».

Este FID sigue creciendo para «crear un legado», como ha manifestado su director, Francisco del Río, que sostiene que ha puesto «mucha ilusión» en esta novena edición antes de una décima que «tenemos marcada en rojo». «Decía Valdano que el fútbol no resuelve problemas, pero sí da alegrías. Y ese es nuestro objetivo. El deporte es la única vía para regalar esa ilusión», ha expresado a la par que ha enviado un recuerdo a los fallecidos en los incendios y un mensaje de apoyo a todos los afectados y a los trabajadores que han luchado y aún luchan contra las llamas.

La historia de Paul Montiel

Uno de los ponentes, el deportista adaptado Paul Montiel, natural de Venezuela, ha estado presente en este acto de presentación, donde ha relatado brevemente su historia vital. Era deportista de élite desde joven, se casó con una descendiente de asturianos y sufrió un accidente: dos coches colisionaron y él, que estaba en un puesto de comida rápida en la calle, vio como a raíz de ese choque acabó con una pierna seccionada.

Se vino abajo, acabó en las adicciones y salió de ahí. Estuvo 14 años sin consumir, pero volvió a caer y vino a España, donde tocó fondo. Tanto que pensó en quitarse la vida, pero antes quería despedirse de sus hijos y su expareja, que vivía en Gijón. Y hasta allí fue, gracias a que le pagaron un Blablacar. Ese momento cambió su vida, con la ayuda de ellos y la nueva pareja de su exmujer entró en Proyecto Hombre y regresó al deporte hasta formar parte del equipo nacional de remo adaptado.

