Olímpico, BF León y Mansillés logran triunfos vitales

Victorias importantes para el deporte leonés en un fin de semana, en general, positivo para los equipos de la provincia. El BF León se coloca líder de su grupo en Liga Femenina 2, el Atlético Mansillés se lleva el derbi de la jornada en Tercera RFEF y acecha los puestos de playoff y el Olímpico logra un triunfo vital en su lucha por la permanencia.

Olímpico 2-1 Villalonga

Victoria fundamental del Olímpico de León en un duelo directo por la permanencia en las instalaciones de club leonés ante el Villalonga.

Las azulonas maduraron el partido en la primera mitad y firmaron dos goles en el inicio de la segunda mitad, obra de Vero Sotillo y de Albiol. La roja a Helena Vives y el gol del Villalonga complicó el partido a las leonesas, que supieron defender su ventaja para ganar.

Atlético Mansillés 2-1 La Virgen

El Atlético Mansillés se llevó con autoridad el derbi ante La Virgen (2-1) y se meten de lleno en la lucha por el playoff, alejando a los verdiblancos de esas posiciones.

Mario adelantó pronto a los de La Caldera, que supieron defender el resultado y aprovechar un contragolpe en el tramo final de partido, por medio de Ionut, para poner el 2-0. Fran, de penalti, recortó distancias en el tiempo añadido.

Numancia B 0-1 Atlético Bembibre

El Atlético Bembibre mira ya más para arriba que para abajo tras la importante victoria lograda en Sorian (0-1) ante el Numancia B.

Los bercianos aprovecharon, a la media hora de juego, una genial jugada culminada por Álex Martínez para adelantarse y supieron defender el resultado con oficio y eficacia para llevarse los tres puntos.

Mirandés B 0-1 Júpiter

El Júpiter sale de los puestos de descenso tras ganar en el Ence al Mirandés B en un buen partido de los de Pallide que supieron cerrar con trabajo y orden defensivo.

Choco anotó el gol culturalista en el tramo final de la primera mitad y el conjunto leonés supo jugar con el marcador. El Mirandés B acabó con diez el partido y los tres puntos se fueron al casillero del Júpiter.

Siroko Gijón 72-82 BF León

El BF León se ha colocado líder tras una trabajada victoria en Gijón con la que las de Rafa González enlazan cuatro triunfos consecutivos.

El equipo leonés no empezó bien, especialmente en defensa, y fue a remolque en los dos cuartos siguientes para entrar en el último periodo con igualdad en el marcador. En el último cuarto, el BF León dio un paso adelante y se llevó un partido donde destacaron Naroa Martínez y Katia Benítez.

Clínica Ponferrada SDP 90-78 Valle de Egüés

El Clínica Ponferrada SDP logró un nuevo triunfo con enorme solvencia ante el Valle de Egués donde los bercianos dominaron el choque de principio a fin.

Los blanquiazules comandaron el choque desde el inicio, no dando opciones a los navarros, superados por el vendaval ofensivo de Ponferrada. Sólo en el último cuarto, Egüés maquilló levemente el marcador en un partido donde brillaron Orrit y Bergens.

Caja Rural Cleba 26-36 Pozuelo

El Caja Rural Cleba cayó con contundencia ante el Pozuelo en el Palacio de los Deportes, no pudiendo hacer frente a uno de los equipos más fuertes de la categoría.

Desde el principio, las castellano-manchegas dominaron el choque y rompieron el marcador en los últimos minutos del primer acto. Los seis goles de Aitzane y los cinco de Mireia Díez no fueron suficientes para recortar distancias y plantear problemas a Pozuelo.