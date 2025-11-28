Un subcampeonato mundial inspirado en La Bella y la Bestia con sello leonés: «Es una profunda pasión» Los jinetes Manuel Arias y Marta Fernández, del club 'La Magia del Caballo' de San Miguel del Camino, lograron un bronce en la disciplina de Alta Escuela y pusieron el broche con la plata en Exhibiciones

León ha vuelto a dejar su sello en el panorama ecuestre mundial. El club leonés La Magia del Caballo, con sede en San Miguel del Camino, volvió a situar este mes de noviembre a la provincia en el mapa internacional a través de la exhibición conjunta de los leoneses Marta Fernández Hernando y Manuel M. Arias, con sus caballos Dulzón XXX y Albero de Querencias, con los que lograron un más que meritorio subcampeonato del mundo.

Además, Manuel Arias y su caballo consiguieron también otra medalla de bronce para el casillero. Todo ello, en la final del Campeonato del Mundo de Pura Raza Española celebrado en Sevilla, dentro de la exigente disciplina de Alta Escuela.

La cita, considerada la más importante del mundo en su especialidad, reunió en esta edición a unos 1.200 caballos procedentes de España, Europa y otros países como México, Estados Unidos, Canadá o Ecuador. Solo cinco ejemplares por categoría lograban clasificarse para la final tras una intensa temporada de concursos ligueros en la que Arias y Albero llegaron como campeones de España y primeros del ranking nacional.

Un nivel máximo

La competición se desarrolló en dos jornadas, con una salida a pista cada día. Los participantes debían ejecutar una tabla de 14 ejercicios en un máximo de cinco minutos, componiendo su propia coreografía y música. En el caso del binomio leonés, la prueba se realizó «a pie a tierra»: el jinete camina mientras el caballo responde exclusivamente a la voz y a las manos, el nivel más elevado dentro de la Alta Escuela.

Ampliar Manuel Arias, junto a su caballo Albero.

«La diferencia entre los tres primeros fue mínima. Sabíamos que podíamos luchar por ganar, pero estamos muy satisfechos con el bronce», explica Arias, que destaca la «madurez total» de Albero a sus diez años y la estricta rutina de trabajo que sigue desde los tres y medio. «Son auténticos deportistas de élite, cuando descansan un mes se nota muchísimo».

Éxito también en Exibiciones

La participación leonesa tuvo un segundo capítulo de éxito en la modalidad de Exhibiciones, donde Manuel Arias y Marta Fernández -de solo 14 años- lograron la medalla de plata con un espectáculo que cautivó al público y a los jueces. El número, inspirado en La Bella y la Bestia, combinó vestuario temático, banda sonora original y la actuación de un caballo negro de espectáculo mientras la joven montaba al estilo tradicional.

«La acogida fue impresionante. Nos han llegado vídeos y mensajes de Italia, Francia… Ha tenido una repercusión enorme», celebra Arias.

Una escuela en pleno crecimiento

La Magia del Caballo cuenta actualmente con más de 90 alumnos y compagina la formación con la doma y los espectáculos ecuestres en plazas y ferias de toda España.

Tras este doble éxito mundial, el equipo ya mira a la temporada 2026, que arrancará en Semana Santa con un show en la playa de Asturias y la intención de volver a actuar en la Plaza de Toros de León durante las fiestas de San Juan.

«Estos resultados nos dan prestigio y motivación», subraya Arias. «Somos una escuela pequeña del norte compitiendo en la cuna del caballo español, y aun así hemos demostrado que podemos estar entre los mejores del mundo», concluye.