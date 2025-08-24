Dos gimnastas leonesas de bronce en el Mundial El conjunto español, con las gimnastas del Club Ritmo Andrea Corral y Andrea Fernández, logra el podio en Río de Janeiro

Las gimnastas leonesas del Club Ritmo Andrea Fernández y Andrea Corral, festejaron la medalla de bronce con el conjunto español en el Campeonato del Mundo que se disputa en Río de Janeiro.

Además, se han ganado el derecho a pelear por los títulos de las finales de cinco cintas y el mixto que se disputa en la jornada de clausura del domingo.

En una temporada para la historia, el equipo nacional formado por Andrea Fernández, Andrea Corral, Inés Bergua, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun volvió a demostrar que está en la cima mundial, acabando tan sólo por detrás de Japón y Brasil.