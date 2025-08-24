leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El incendio que saltó de Zamora empaña una jornada «positiva» en León
El conjunto español con las dos leonesas.

Dos gimnastas leonesas de bronce en el Mundial

El conjunto español, con las gimnastas del Club Ritmo Andrea Corral y Andrea Fernández, logra el podio en Río de Janeiro

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:11

Las gimnastas leonesas del Club Ritmo Andrea Fernández y Andrea Corral, festejaron la medalla de bronce con el conjunto español en el Campeonato del Mundo que se disputa en Río de Janeiro.

Además, se han ganado el derecho a pelear por los títulos de las finales de cinco cintas y el mixto que se disputa en la jornada de clausura del domingo.

En una temporada para la historia, el equipo nacional formado por Andrea Fernández, Andrea Corral, Inés Bergua, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun volvió a demostrar que está en la cima mundial, acabando tan sólo por detrás de Japón y Brasil.

