El Mundial espera a dos gimnastas leonesas del Ritmo

Pase lo que pase en Brasil, la temporada para el conjunto español de gimnasia rítmica será para enmarcar, pero el reto en el Campeonato del Mundo es entrar en la historia del deporte español sumando el título mundial al europeo.

Y en ese equipo nacional volverán a brillar con luz propia dos gimnastas leonesas formadas en el Club Ritmo, Andrea Fernández y Andrea Corral, que junto a Inés Bergua, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun buscarán el trono universal el 23 y 24 en Rio de Janeiro con sus ejercicios de cinco cintas y el mixto de cuya suma saldrá el campeón del mundo y las clasificadas para las finales de la jornada de clausura.

Ruth Fernández, la directora técnica del Club Ritmo, no puede ocultar su satisfacción «por ver triunfar con el equipo nacional a dos gimnastas a las que hemos visto crecer desde que eran unas niñas. El conjunto español está ante la oportunidad de llevar a la rítmica española a lo más alto y ver a dos gimnastas del Club Ritmo en esa selección es un orgullo».

Temas

Club Ritmo