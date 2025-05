El Club Ritmo da una lección en la Liga Iberdrola

Leonoticias León Domingo, 25 de mayo 2025, 10:33 Comenta Compartir

El Club Ritmo no se jugaba nada en la segunda jornada de la Liga Iberdrola, pero las gimnastas de Ruth Fernández tienen ese espíritu indomable, esas ganas de superarse y una capacidad competitiva que desde hace casi tres décadas ha sido la seña de identidad del club leonés. Podrían haber ido a Sagunto a cubrir el expediente, acabar entre las ocho mejores y con ello tener el billete para la fase final de Santander, para la que no cuentan estos resultados previos y todos los equipos parten de cero, pero lejos de conformarse con ello, las leonesas, sin refuerzos extranjeros, lograron la segunda posición y, con ello, la victoria en la general que salía de la suma de las dos fases previas y que coloca a las leonesas en la final.

Fue una actuación para enmarcar del equipo leonés, liderado por Flavia García, que no olvidará una competición en la que consiguió imponerse en el ejercicio de pelota a la italiana Sofía Raffaeli, que refuerza este año al Gimnástico Almendralejo, que se perfila como el gran rival del Club Ritmo para la final de Santander.

No se conformó Flavia con esa victoria y sumó otra en manos libres. Todavía festejaría un triunfo parcial más el Club Ritmo con Claudia Alonso, que fue la mejor en cuerda. También pisó el podio la veterana Sara Llana, que fue bronce en la cinta y completó la actuación del Club Ritmo en esta cita Marta Pérez.

La directora técnica del Club Ritmo, Ruth Fernández, no ocultaba su alegría «porque creo que hemos hecho una de nuestras mejores competiciones. No puedo estar más satisfecha de mis gimnastas. Estamos ante la parte más importante de la temporada y esta actuación refuerza nuestra confianza. No sabría definir bien cómo me siento. Quizás la palabra que mejor lo califica es emocionada»

